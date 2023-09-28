حجازى: مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ستكون النقطة المضيئة فى التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستكون النقطة المضيئة في التعليم المصري.

إلحاق أوائل المتفوقين بمدرسة العباقرة

وشدد الوزير، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد، على أنه سيتم إلحاق الطلاب الأوائل بالصف الأول بمدرسة العباقرة بمدينة القاهرة الجديدة، لتطوير وتنمية قدرات هؤلاء الطلاب، وعمل توأمة مع عدد من الجهات التعليمية لرعايتهم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وطبقًا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، فإن إجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:-

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤، وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.