الخميس 28 سبتمبر 2023
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مصر

وزير التعليم: بعض الدول طلب خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعمل بها

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم الفني شهد طفرة هائلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موجهًا الشكر لرجال الأعمال.

وأضاف وزير التعليم، خلال المؤتمرالصحفي المنعقد حاليًا بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، أنه سيتم التوسع في نماذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة المقبلة بتخصصات تناسب سوق العمل، مع التركيز على تدريس اللغات.

وأكد وزير التعليم أن بعض الدول خاطب وزارة التربية والتعليم لطلب خريجين فنيين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعمل فيها.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه تم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهرسبتمبر الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية الابنية التعليمية للعام الدراسي الجديد سوق العمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ ٢٠٢٤

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