وزير التعليم يُعلن تدشين دورى المدارس.. وإذاعة المباريات على الهواء مباشرة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عزم الوزارة تدشين مسابقة دوري المدارس على مستوي الجمهورية في العام الجديد، لافتًا إلى بث المباريات على الهواء مباشرة، على قناة "مدرستنا"؛ لحث جميع الطلاب على المشاركة.

درجات أعمال السنة

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، لإعلان الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، إلى تخصيص درجات للسلوك والنشاط والحضور والانصراف، ضمن درجات أعمال السنة لصفوف النقل.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد اعتمدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وطبقًا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.