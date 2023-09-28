الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التعليم: أى معلم "يحلم به الطلاب" سيجدونه على القنوات التعليمية

رضا حجازى
رضا حجازى

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تدريب 450 ألف موجه بالوزارة على التغيرات المناخية وأيضًا دمج التكنولوجيا، مؤكدًا تواصل تلك التدريبات.

وأضاف الوزير أن التنمية المهنية للمعلمين مهمة طوال الوقت، لافتًا إلى وجود إطار عام للتنمية المهنية للمعلمين وإعلان وثيقة معايير أدائهم سيتم الإعلان عنها قريبًا، متابعًا أن المنهج الجيد يحتاج إلى معلم جيد لتدريسه.

وزارة التعليم تعمل على تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على تخفيف الأعباء على  أولياء الأمور، حيث تم توفير مجموعات الدعم وتتم الاستعانة بالمعلمين الذين يطلبهم الطلاب حتى ولو كان هؤلاء المعلمون من خارج الوزارة بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة، منها شهاداته الدراسية والحصول على موافقة مؤقتة فترة الاستعانة به، مؤكدا الاستعانة بأشهر المعلمين في القنوات التعليمية، مستطردًا: "أي معلم كان الطلاب بيحلموا بيه هيلاقوه السنة دي في القنوات التعليمية".

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وتابع وزير التربية والتعليم: "محتاجين نبدأ عام دراسي موفق بالتنسيق والتعاون بين كل المسئولين من مديري المديريات والإدارات وأولياء الأمور"، موضحًا أنهم شركاء في استقرار وانتظام العام الدراسي الجديد، وأيضًا المحافظين.

كان قد بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، وأيضًا الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

رضا حجازي وزير التربية والتعليم التغيرات المناخية التنمية المهنية للمعلمين القنوات التعليمية

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