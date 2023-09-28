الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حجازي: امتحانات الإعدادية بـ"البوكليت".. وللمديرية حق تغييره "لو تضمن عدم الغش"

مؤتمر وزير التعليم
مؤتمر وزير التعليم

هنأ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي الشريف، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بملف تطوير التعليم، من منطلق أنه مستقبل الوطن.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إن هناك 25 مليون طالب في مصر ولا بد من الاستثمار فيهم.

"التعليم": بدء المؤتمر الصحفى لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2024

وأضاف، أن امتحانات المرحلة الإعدادية ستكون بنظام البوكليت، ولكن هذا باختيار مديري المديريات التعليمية، بشرط أن يتم الإعلان عن نظام الامتحان قبله بوقت كاف للطلاب.

وشدد الوزير على أن الهدف من نظام البوكليت هو منع الغش الإلكتروني، ولكن “لو مدير المديرية يضمن عدم الغش فله حرية اختيار نظام الامتحان”.

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وزير التعليم يتفقد مجموعات العمل ويناقش أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر ان تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي العام الدراسى الجديد امتحانات المرحلة الاعدادية المرحلة الإعدادية المديريات التعليمية

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