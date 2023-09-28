كريم إمام: "بالعلم هنكمل" تهدف لتوفير مستلزمات المدارس للأطفال الأولى بالرعاية

قال المهندس كريم إمام، أمين الشباب المركزي بحزب حماة الوطن، إنه من منطلق المسئولية الاجتماعية للحزب، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بأبنائنا الطلاب والعملية التعليمية وكذلك بضرورة الوقوف على تحديات التطوير التي تواجه هذه المنظومة، يواصل حزب حماة الوطن فعاليات مبادرة "بالعلم هنكمل"، التي ستجوب جميع محافظات الجمهورية، وتهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا من أجل توفير المستلزمات المدرسية للتلاميذ.

دعم العملية التعليمية

وأشار أمين شباب حماة الوطن في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الارتقاء بالتعليم ودعم العملية التعليمية يسهم في دفع عملية التنمية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة في تقديم مقومات الحياة الكريمة لا سيما لهذه الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن النسخة الثالثة من مبادرة "بالعلم هنكمل"، قد انطلقت من عزبة خير الله بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة "تواصل"، وبمشاركة الأمانة المركزية لشباب الحزب؛ بهدف رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور فيما يخص تجهيزات مستلزمات الدراسة لأبنائهم، لافتًا إلى أن الدولة أصبحت تهتم بتوفير البيئة المواتية لحصول كل الأطفال على الفرص المتساوية في التعليم، لا سيما في المناطق النائية، أو القرى الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالتعليم والرؤية الاستراتيجية التى تم وضعها لهذا الملف حتى عام 2030، تهدف إلى إتاحة التعليم والتدريب لجميع التلاميذ وبأعلى جودة دون تمييز؛ نظرًا لأن التعليم هو أحد الأسس في بناء الشخصية للإنسان، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة قوامها هو توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلم، والعمل أيضًا على تمكين المتعلم من متطلبات ومهارات عصرنا الحديث، وإتاحة الفرص للجميع.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية