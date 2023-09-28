الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 /9 /2023

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة المصري ضد فاركو، ومباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، ومباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة روما ضد جنوى، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- مباراة المصري البورسعيدي ضد فاركو في الدوري المصري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4   

- مباراة غرناطة ضد ريال بيتيس: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3     

- مباراة أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3   

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة فروسينوني ضد فيورنتينا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة مونزا ضد بولونيا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

- مباراة جنوى ضد روما: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.. 

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة المصرى الاسماعيلى الدورى المصرى اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني

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