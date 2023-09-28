الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصرى يواجه فاركو فى مباراة محو البداية السيئة ومصالحة الجماهير

المصري خسر برباعية
المصري خسر برباعية أمام الأهلي في الجولة الأولى

يشهد استاد برج العرب بالإسكندرية في الرابعة عصر اليوم مباراة الجريحين المصري وفاركو في الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

الفريقان كانت بدايتهما في الدوري سيئة، حيث نال المصري هزيمة كانت بمثابة صدمة لجماهيره أمام الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، وخسر فاركو أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين.

علي ماهر، المدير الفني للمصري، سيقوم بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي على ضوء غياب باهر المحمدي الموقوف بعد طرده في مباراة الأهلي ويوسف الجوهري للإصابة، وحرص إيهاب جلال خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة الأهلي، حتى يكون الفريق قادرًا على تصحيح أوضاعه وتحقيق الفوز الأول، خاصة أن الجماهير تنتظر الكثير من الفريق بعد تدعيمه بـ12 لاعبًا كان آخرهم الجزائري جيلاس قناوي.

علي ماهر يعقد عدة جلسات مع لاعبيه

وعقد علي ماهر عدة جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير، وشرح لهم أسوب لعب فريق فاركو ونقاط القوة والضعف في صفوفه.

على الجانب الآخر، يسعى فاركو بقيادة البرتغالي برونو روماو لتجاوز آثار الهزيمة الأولى أمام مودرن فيوتشر، وقام برونو روماو بدراسة فريق المصري جيدًا ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه، وأكد لهم أن حراسة المرمى والدفاع أهم نقاط الضعف في المصري، ويجب استغلالها لتسجيل الأهداف، وأكد روماو للاعبيه أن عليهم الاستفادة من الضغط العصبي على لاعبي المصري بعد الهزيمة أمام الأهلي، والذي سيؤثر سلبيًا على أداء الفريق البورسعيدي.

ومن المنتظر أن يقوم برونو روماو بإعادة شكري نجيب للتشكيل الأساسي، بعدما شارك كبديل أمام مودرن فيوتشر، ومعه رزقي حمون وعمرو جمال في الهجوم.

يدير المباراة حمادة القلاوي، ويساعده خالد حسين ورجب محمد ومعهم أحمد حمدى حكم رابع، وعمرو الشناوي حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

الدوري الممتاز المصرى فاركو علي ماهر البرتغالي برونو روماو

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