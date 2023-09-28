اليوم.. تايوان تكشف أول غواصة محلية الصنع لتعزيز دفاعاتها فى مواجهة الصين

تكشف تايوان اليوم عن أول غواصة محليّة الصنع، في خطوة تندرج في إطار مساعي الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي إلى تعزيز دفاعاتها في مواجهة الصين التي تهدّد باستعادتها بالقوة.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، وهي لا تنفكّ تؤكّد أنّها ستستعيدها حتى وإن اضطر الأمر لأن تستخدم القوة العسكرية.

وكثّفت بكين في العام الماضي ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان، كما زادت عدد الطائرات الحربية التي تنفّذ طلعات حول الجزيرة وتخترق أجواءها أيضًا.

تايوان تخصص 19 مليار دولار لميزانيتها العسكرية لعام 2024

بالمقابل، زادت تايوان من إنفاقها الدفاعي، وخصّصت مبلغًا قياسيًا قدره 19 مليار دولار لميزانيتها العسكرية للعام 2024، لشراء أعتدة وأسلحة ولا سيّما من حليفتها الرئيسية الولايات المتّحدة.

ومنذ وصولها إلى السلطة في 2016 أطلقت رئيسة تايوان تساي إنج وين المنبثقة من حزب مناهض لبكين برنامجًا لبناء غواصات على أراضي الجزيرة، وحدّدت لهذا البرنامج هدفًا بإنتاج أسطول من ثماني سفن.

وبدأ بناء السفينة الأولى من ضمن هذا الأسطول في 2020 من قبل "سي إس بي سي"، وهي شركة تايوانية متخصّصة ببناء سفن الشحن والسفن العسكرية.

وتبلغ كلفة هذه الغواصة 1.5 مليار دولار، وتتراوح زنتها الإجمالية بما بين 2500 إلى 3000 طن، وسيتم تزويدها بأنظمة قتالية وطوربيدات تنتجها شركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن.

وستكشف الرئيسة تساي عن هذه الغواصة في حفل يقام في مدينة كاوشيونج الساحلية الجنوبية.

المناورات العسكرية الصينية

وفي وقت سابق، ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على التصريحات الصادرة عن حكومة الصين، والتي توضح فيها أن المناورات العسكرية التي تجريها الصين من وقت لآخر بالقرب من تايوان تهدف إلى "كبح جماح غطرسة الانفصاليين هناك".

وأشارت الصحيفة، في تقرير إخباري، إلى أن حكومة تايوان كانت قد أعربت عن قلقها بشأن زيادة وتيرة المناورات العسكرية التي تجريها الصين من وقت لآخر بالقرب منها، والتي تضمنت مؤخرًا تدريبات عسكرية في منطقة مواجهة لجزيرة تايوان.

وتوضح الصحيفة أن تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، يجب أن تقع تحت السيادة الصينية، أعربت عن قلقها بعد أن رصدت عشرات الجنود والطائرات وقاذفات القنابل، فضلًا عن حاملة الطائرات شاندونج الصينية تقوم بأنشطة عسكرية بالقرب من أراضيها.

وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع في تايوان أوضحت أنها رصدت تحركات متزايدة من جانب الجيش الصيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث قامت 16 طائرة صينية بالدخول في مجال الدفاع الجوي في تايوان.

وتسلط الصحيفة الضوء في هذا السياق على تصريحات وزير دفاع تايوان التي يقول فيها إن معدلات المناورات العسكرية الصينية على هذا النحو المتزايد، يثير الكثير من المخاوف وقد تخرج الأمور عن السيطرة، مما ينذر بوقوع مصادمات بين الجانبين.