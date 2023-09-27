"القاهرة الإخبارية": بكين تكشف سر تدريباتها قرب تايوان

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن التدريبات التي أجرتها في الآونة الأخيرة بالقرب من تايوان تهدف إلى مكافحة "غطرسة" القوى الانفصالية، وذلك بعدما أعلنت تايوان عن زيادة في النشاط العسكري في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مناورات على أراض مواجهة للجزيرة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأعلنت تايوان هذا الشهر أنها رصدت العشرات من المقاتلات والطائرات المسيرة والقاذفات وغيرها من الطائرات، بالإضافة إلى سفن حربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونج على مقربة من حدودها.