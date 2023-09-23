السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير دفاع تايوان: تزايد الأنشطة العسكرية للصين يزيد احتمال خروجها عن السيطرة

وزير الدفاع في تايوان
وزير الدفاع في تايوان تشيو كو تشينج

قال وزير الدفاع في تايوان، تشيو كو تشنج، اليوم، إن تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة، يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار “تشنج” إلى أن مخاطر الأنشطة التي تشمل الطائرات والسفن والأسلحة ستزداد، ويجب على الجانبين الانتباه، ولم تعلق بكين على التدريبات حول تايوان، ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلبات للتعليق.

الصين تجري عدة مناورات واسعة النطاق

 

فيما ذكرت تايوان أن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة، شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة، وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونج.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين تجري عدة مناورات واسعة النطاق في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، منوهة بأن الصين أوقفت تدريباتها إلى حد كبير، وذكرت أنها لم ترصد سوى طائرتين صينيتين تعملان في منطقة الدفاع الجوي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأجرت الصين التي تعتبر تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي أرضًا تابعة لها، في السنوات الأخيرة العديد من التدريبات المماثلة حول الجزيرة؛ سعيًا لتأكيد مطالبها السيادية.

وزير الدفاع التايواني الأنشطة العسكرية الصينية احتمال خروجها عن السيطرة وتيرة تزايد تشيو كو تشنج

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