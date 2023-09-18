باحث لـ"القاهرة الإخبارية": الصين تؤمن أن تايوان جزءًا من أراضيها

قال سامر خير أحمد، باحث في الشئون الآسيوية، إن الصين الشعبية طوال الوقت ترفض الاستقلال التايواني وترفض الاعتراف الدولي بالحكم التايواني الحالي، حيث ترى الصين أن هذه الجزيرة هي جزء لا يتجزأ من الوطن الأم الصين، لذا تحاول استعادتها سواء بالسلم أو الحرب.

الأزمة الصينية التايوانية

وأكد الباحث في الشئون الآسيوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ بداية شهر سبتمبر الحالي هناك تزايد لأنشطة الصين الحربية والاستعراضية ضد الجانب التايواني.

وتابع:" يوم أمس كان هناك اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية الصيني للترتيب للقاء الزعيمين قريباً، وكان هناك حديث حول جزيرة تايوان، فكانت تقول الصين في الاجتماع تايوان خط أحمر".

الصراع الأمريكي الصيني



واستطرد:" هناك تواجد أمريكي كثيف في غرب المحيط الهادي وهناك مساعي صينية واضحة أيضاً لفرض سيطرتها على تايوان وجنوب البحر الهادي ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذه مياه دولية، لذا الأنشطة العسكرية متبادلة بين الطرفين هذه الفترة".