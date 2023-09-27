الخارجية الأمريكية: زيادة وتيرة المحادثات مع الصين منذ زيارة بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن دور روسيا بشأن الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان لم يكن بناء.

وأضافت، أنه لا اختراق في العلاقات مع كوريا الشمالية رغم إفراجها عن الجندي الأمريكي، مشيرة إلى أن زيادة وتيرة المحادثات مع الصين منذ زيارة بلينكن اليها.

امتناع عن المزيد من الأعمال العدائية في أذربيجان

وتحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم، للتأكيد على ضرورة امتناع أذربيجان عن المزيد من الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ودعا الرئيس علييف إلى تقديم الضمانات لسكان ناغورنو كاراباخ بأنهم يستطيعون العيش بأمان في منازلهم وأن حقوقهم ستتم حمايتها.

وحث الوزير الرئيس علييف على الالتزام بالعفو الواسع النطاق والسماح بإرسال بعثة مراقبة دولية إلى ناغورنو كاراباخ، وأشار إلى التزامات الرئيس العلنية بالمساعدة في بناء مستقبل لجميع سكان ناغورنو كاراباخ على أساس السلام والتفاهم المتبادل والاحترام المتبادل.

وتقوم حكومة الولايات المتحدة بإيقاف بعض برامج المساعدة الخارجية التي تعود بالنفع على حكومة الجابون بينما نقوم بتقييم التدخل غير الدستوري من قبل أفراد الجيش في البلاد.

ويتسق هذا الإجراء المؤقت مع الخطوات التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وشركاء دوليين آخرين، وسيستمر بينما نقوم بمراجعة الحقائق على الأرض في الجابون. نحن نواصل الأنشطة التشغيلية للحكومة الأمريكية في الجابون، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية التي تدعم المواطنين الأمريكيين.

وقامت الولايات المتحدة بتأمين عودة الجندي ترافيس كينغ من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. نحن نقدر احترافية دبلوماسيينا الذين عملوا مع نظرائهم في وزارة الدفاع، وقاموا بالتنسيق مع حكومتي السويد وجمهورية الصين الشعبية، ونشكر السويد وجمهورية الصين الشعبية على مساعدتهما في تسهيل عملية النقل.

استقبل السفير الأمريكي نيكولاس بيرنز والعميد باتريك تيج الجندي كينغ اليوم في جمهورية الصين الشعبية، وسيكون في طريقه قريباً إلى الولايات المتحدة.