الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

63 % زيادة فى واردات الصين من الحبوب والمنتجات الزراعية الروسية

واردات الصين
واردات الصين

بلغت صادرات روسيا من الحبوب والمنتجات الزراعية إلى الصين حتى 24 سبتمبر الجاري 3.6 مليون طن، وهي أعلى بـ3 مرات من نفس الفترة عام 2022، حسب ما أعلنته هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية.

وقالت الهيئة في بيان: "فيما يتعلق بتصدير الحبوب الروسية، لاحظت الوزارة زيادة كبيرة في توريد هذه المنتجات إلى السوق الصينية منذ بداية عام 2023".

وأضافت: "أنه حتى 24 سبتمبر، بلغت كمية الحبوب والمنتجات الزراعية المصدرة من روسيا إلى الصين 3.6 مليون طن، وهي أعلى بثلاث مرات من الكمية المصدرة خلال نفس الفترة من عام 2022، وأعلى بنسبة 63% من الكمية المصدرة خلال عام 2022 بأكمله".

وعُقد في بطرسبورغ في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2023 الاجتماع 11 لمجموعة العمل الروسية الصينية الدائمة المعنية بالتعاون في مجال الإشراف البيطري ومراقبة الصحة النباتية وسلامة المواد الغذائية.

وقام الجانب الصيني، عقب الاجتماع، بتوسيع قائمة منتجات لحوم البقر التي يمكن توريدها من روسيا إلى الصين.

قفزة في التجارة بين البلدين

وفي 20 سبتمبر الجاري، أفادت بيانات هيئة الجمارك الفدرالية الروسية بأن حجم التجارة بين روسيا والصين في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، ارتفع بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وأوضحت البيانات، أن حجم التجارة بين روسيا والصين، صعد في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 155.1 مليار دولار.

وبلغت صادرات الصين إلى السوق الروسية في الفترة المذكورة 71.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 63.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

فيما زادت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 13.3%، لتصل إلى 83.3 مليار دولار، وبذلك تكون كفة الميزان التجاري قد رجحت لصالح روسيا، إذ أن صادراتها إلى سوق الصين قد فاقت ما تستورده من هذا البلد، وفق وكالة "تاس" الروسية.

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