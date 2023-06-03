خبير: السوق الصينية بدأت فتح سياحة تصديرية منذ يناير 2023 (فيديو)

قال الخبير السياحي، محمد فاروق، إن السوق الصينية بدأت فتح سياحة تصديرية اعتبارًا من يناير 2023، لافتًا إلى أن من الأسواق الرئيسية التي بدأ يقبل عليها البحث والتعاقدات، وإمكانية التعامل، هو السوق المصرية، وهذا نتاج حملة ترويج عالية جدًا جرت ما بين الدولة والقطاع الخاص في السوق الصينية خلال الفترة الماضية.

وأضاف فاروق، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذا أدى إلى زيادة نسب البحث التي تجري على المقاصد السياحية المصرية من قبل الصين، وهي كالآتي: منطقة الصعيد الأقصر، والقاهرة، والغردقة، وشرم الشيخ.

وأوضح الخبير السياحي أن هناك توافدا صينيا تدريجيًا بدأ منذ شهر أبريل الماضي لهذه المقاصد، متوقعًا زيادة الأعداد مع بداية موسم الصيف.

ونوه الخبير السياحي بأن الأقصر وأسوان ستشهدان هذا الصيف أرقامًا غير متوقعة من السائحين، خاصة من الصين، مشيرًا إلى أن السوق الصينية نسبتها تزيد يومًا بعد يوم، إضافة إلى أننا نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.