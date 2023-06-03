السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: السوق الصينية بدأت فتح سياحة تصديرية منذ يناير 2023 (فيديو)

سياح
سياح

قال الخبير السياحي، محمد فاروق، إن السوق الصينية بدأت فتح سياحة تصديرية اعتبارًا من يناير 2023، لافتًا إلى أن من الأسواق الرئيسية التي بدأ يقبل عليها البحث والتعاقدات، وإمكانية التعامل، هو السوق المصرية، وهذا نتاج حملة ترويج عالية جدًا جرت ما بين الدولة والقطاع الخاص في السوق الصينية خلال الفترة الماضية.

وأضاف فاروق، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذا أدى إلى زيادة نسب البحث التي تجري على المقاصد السياحية المصرية من قبل الصين، وهي كالآتي: منطقة الصعيد الأقصر، والقاهرة، والغردقة، وشرم الشيخ.

وأوضح الخبير السياحي أن هناك توافدا صينيا تدريجيًا بدأ منذ شهر أبريل الماضي لهذه المقاصد، متوقعًا زيادة الأعداد مع بداية موسم الصيف.

ونوه الخبير السياحي بأن الأقصر وأسوان ستشهدان هذا الصيف أرقامًا غير متوقعة من السائحين، خاصة من الصين، مشيرًا إلى أن السوق الصينية نسبتها تزيد يومًا بعد يوم، إضافة إلى أننا نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

السوق الصيني سياحة تصديرية اعتبارا من يناير اعتبارا يناير 2023 فتح

مواد متعلقة

محمد الشاذلى: نشهد إنجازات غير مسبوقة بقطاع الكهرباء بعد ثورة 30 يونيو

نقابة المهندسين: مصر قبل 30 يونيو عانت من نقص شحنات الغاز

باسل عادل: نبحث مصلحة الوطن فى جلسات الحوار الوطنى «فيديو»

الدكتور محمد الباز يحاور شكرى أبوعميرة فى "الشاهد" (فيديو)

10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. رؤية شاملة وخطة لإنتاج الكهرباء النظيفة

صندوق الأمم المتحدة للسكان: ما زال يتم الزواج فى مصر قبل بلوغ الـ18 عامًا

"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بداية من اليوم (فيديو)

"حاجه تشرف".. شقيقة الراحل نجيب سرور تشيد بمسرحية "ياسين وبهية" (فيديو)

الأكثر قراءة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2023

"شينخوا": المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان تهدف لدعم الإغاثة وحماية اللاجئين

طلعت مصطفى: انطلاق النسخة الثالثة لـ "مدينتى هاف ماراثون" ٩ يونيو ( فيديو )

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى

إجراء جديد بقضية النصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة