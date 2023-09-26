الحساب المدرسي الموحد خطوة هامة للطلاب والمعلمين ليتمكنوا من إتمام الكثير من الخدمات التعليمية بعد أن اتجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رقمنة الكثير من خدماتها .

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للمعلمين والطلاب.

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب

يستطيع الطلاب والمعلمون تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا : زيارة موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد بالضغط على الرابط التالي من هنا.

ثانيًا : انقر على "خدمات إلكترونية".

ثالثًا : انقر على الحساب المدرسي الموحد.

رابعًا : اختر نوع الحساب الذي تريد إنشاءه: "طالب"

خامسًا : أدخل الرقم القومي الخاص بك.

سادسًا : أدخل كود الطالب الخاص بك.

سابعًا : انقر على "التحقق من البيانات".

سيظهر لك البريد الإلكتروني الموحد وكلمة السر الخاصة بك.

ويجب أن يكون عمر الطالب 16 سنة أو أكثر لإنشاء حساب مدرسي موحد، يمكن استخدام الحساب المدرسي الموحد للوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية التعليمية، ومنها كتابة استمارة دخول امتحانات الثانوية العامة ، والحصول على رقم الجلوس بالإضافة إلى إدارة الدروس والواجبات والاختبارات.

وإذا نسي الطالب كلمة المرور الخاصة ، انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم من الرابط السابق، انقر على "خدمات إلكترونية"، انقر على "الحساب المدرسي الموحد"، انقر على "نسيت كلمة المرور"، أدخل رقمك القومي أو البريد الإلكتروني الموحد الخاص بك، وستتلقى رسالة إلكترونية تحتوي على رابط لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للمعلم