تحرير 44 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية فى 4 مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة.

من جانبه، أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية أسفرت عن تحرير 10 محاضر تموينية للمخابز تضمنت ( إنتاج خبز ناقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود شهادة صحية)، بالإضافة إلى سحب 7 عينات أغذية مختلفة لإرسالها إلى معامل التحليل لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الصحية.

تحرير 12 محضرا تموينيا لمخابز ومحلات في مغاغة

وفي مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 12 محضرا تموينيا، شملت ( ذبح خارج السلخانة، ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، حيازة دقيق بدون فواتير، عدم إعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 17 محضرا تموينيا خلال حملة على المخابز البلدية بدائرة المركز حيث تنوعت المحاضر بين (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ، عدم صرف بون، عدم وجود سجل، عدم الإعلان ) .

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، أكد عامر طه رئيس المركز تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز حيث تم تحرير 5 محاضر للمحال التجارية المخالفة بالمدينة، شملت المحاضر ( عدم وجود فواتير، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من التسعيرة المقررة، عدم وجود شهادة صحية ).

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