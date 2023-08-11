الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 26 حالة تعدٍ ومخالفات بناء خلال حملات مكثفة بقرى وأحياء مغاغة بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمغاغة بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا حملات مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية ورصد أي تعديات بالبناء وإزالتها في المهد.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية كثفت مجهوداتها في مجال إزالة التعديات اليوم، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز، حيث تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة بنطاق المركز أسفرت عن إزالة 19 حاله تعدٍ على الأراضي زراعية فى المهد على مساحة 2650 مترًا تقريبًا منها 5 حالات بحي شرق مغاغة و6 حالات بوحدة طنبدي، 8 حالات بوحدة ابا، وتم فك الأخشاب وطرد العمال والتحفظ على 2 خلاطة وعلى أدوات البناء وذلك بحضور رؤساء القرى ومسؤولي الإزالات والزراعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حي غرب المدينة تمكن من رصد والتصدي لأربع حالات مخالفة تعدي بالبناء عن طريق شدات خشبية تمهيدًا لصب أعمدة وحفر أساسات وتم وقف التعدي والتحفظ على بعض مهمات البناء وفك الشدات الخشبية بالكامل وحتى سطح الأرض وذلك في تواجد مسئول حي غرب المدينة كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن حي شمال المدينة تمكن من التصدي لثلاث حالات مخالفة تعدٍ بالبناء عن طريق شدات خشبية؛ تمهيدًا لصب أعمدة تم وقف التعدي والتحفظ على بعض مهمات البناء والمعدة المستخدمة (الخلاطة) من قبل مسئول الإزالات بالمركز كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشدد رئيس المركز على رؤساء القرى والأحياء بمتابعة المستمرة والمرور والرصد الميداني لحالات البناء المخالف بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد والتأكيد على عدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء حملات مكثفة احياء وقري مغاغة بالمنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

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