قائمة المحترفين لمنتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر الودية

قائمة المحترفين لمنتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر.. والتي يخوضها منتخب الفراعنة مع نظيره الزامبي والجزائري خلال فترة التوقف الدولي والتي تبدأ اعتبارًا من 9 الى 17 أكتوبر المقبل، حيث تضم قائمة المحترفين لمنتخب مصر لمبارتي زامبيا والجزائر عدد من المحترفين لمعسكر المنتخب على رأسهم محمد صلاح والنني استعدادا لخوض منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا 2024.

قائمة المحترفين في مباراة منتخب مصر لمبارتي زامبيا والجزائر

وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة المحترفين لمنتخب مصر لمبارتي زامبيا والجزائر والتي تضم 11 لاعب وهم:

محمد صلاح محمد النني محمود حسن تريزيجية طارق حامد أحمد حسن كوكا مصطفي محمد عمر مرموش حمدي فتحي محمد شريف سام مرسي أحمد حمدي.

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية

ويخوض المنتخب المصري مباراته الودية أمام فريق منتخب زامبيا ضمن التوقف الدولي المقبل في 12 من شهر أكتوبر من العام الجاري.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

فيما يواجه منتخب الفراعنة نظيره المنتخب الجزائري يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل وتقام المباريات على استاد هزاع بن زايد بدولة الامارات.

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المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية 2024

ونجح المنتخب المصري في الصعود إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تقام في مطلع العام المقبل وتستضيفها دولة كوت ديفوار وتستمر البطولة من 13 من شهر يناير القادم وحتى الحادي عشر من العام ذاته.

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر الودية

وبدا طرح تذاكر مبارتي مصر وزامبيا ومصر والجزائر الوديتين في دولة الجزائر حسبما أعلن مجلس ابو ظبي الرياضي وذلك بدءا من أمس الأحد وتستمر حجز التذاكر حتى نفاذ المقاعد وتنطلق المباريات في التاريخ المحدد في تمام الساعة 8:00 مساء على ان يتم فتح الابواب لدخول الجمهور قبل انطلاق المباراتين بنحو ساعتين واليكم أسعار تذاكر مباريات مصر و زامبيا والجزائر الودية: