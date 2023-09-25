الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري الممتاز من نتائج البحث التي تشهد طلبا كثيفا في ساعات اليوم الأولى، وحتى الآن حيث يتابع جمهور القلعة البيضاء فريقهم في الدوري المصري الممتاز ويتساءلون عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري الممتاز والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين النادي الزمالك ونادي المقاولون العرب مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم كما يتم متابعة كافة الأحداث قبل المباراة وبعدها على القناة من خلال التغطية التي تقدمها والتحليل الفني من قبل باقة من محللي الأداء الفني وأيضا خبرات اللاعبين السابقين ضمن الاستديو التحليلي الذي يعقب المباراة كما يتم أيضا تحليل الأداء التحكيمي خلال لقاء اليوم من قبل أحد خبراء التحكيم.

التشكيل المتوقع للزمالك والمقاولون العرب اليوم

  • حراسة المرمى: محمد صبحي
  • في الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، محمد طارق
  • وخط الوسط: محمد أشرف «روقا»، عمرو السيسي
  • والهجوم: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، أحمد مصطفى «زيزو».

الليلة.. الزمالك يبحث عن فوزه الأول فى الدورى أمام المقاولون "الجريح"

مباريات اليوم في الدوري المصري

وتنطلق مباريات الاسبوع الثاني من جولات الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في اللقاء الذي يجمع بين فريقي البنك الاهلي و بيراميدز، يعقبه لقاء الزمالك والمقاولون العرب فيما تستأنف مباريات الدوري غدا الثلاثاء وحتى مساء يوم الخميس المقبل بواقع مباراتين في اليوم.

وتخوض كافة الفرق منافسات الجولة الثانية عدا فريقي سيراميكا كليوباترا وفريق الأهلي وذلك لأن مباراتهم تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بخوض مباراته في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضمن الدور التمهيدي الثاني والتي خاضها أمس المارد الأحمر أمام فريق سانت جورج الاثيوبي هو انت اللقاء بفوز النادي الاهلي بثلاثية نظيفة.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق أول فوز له في الدوري بعدما أخفق من حصد الثلاث نقاط كاملة في المباراة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي  2023 /2024 بين الزمالك و بيراميدز والتي انتهت بالفوز الإيجابي بهدفين لكل فريق.

اقرأ أيضاً

صفقات أندية دوري المحترفين 3.. لاعب الزمالك في شبين

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الدورى المصرى الزمالك الزمالك والمقاولون

مواد متعلقة

الليلة.. الزمالك يبحث عن فوزه الأول فى الدورى أمام المقاولون "الجريح"

موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصر 2023.. والتشكيل المتوقع للفارس الأبيض

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

انتخابات الرئاسة 2024.. الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى