موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري الممتاز من نتائج البحث التي تشهد طلبا كثيفا في ساعات اليوم الأولى، وحتى الآن حيث يتابع جمهور القلعة البيضاء فريقهم في الدوري المصري الممتاز ويتساءلون عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري الممتاز والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين النادي الزمالك ونادي المقاولون العرب مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم كما يتم متابعة كافة الأحداث قبل المباراة وبعدها على القناة من خلال التغطية التي تقدمها والتحليل الفني من قبل باقة من محللي الأداء الفني وأيضا خبرات اللاعبين السابقين ضمن الاستديو التحليلي الذي يعقب المباراة كما يتم أيضا تحليل الأداء التحكيمي خلال لقاء اليوم من قبل أحد خبراء التحكيم.

التشكيل المتوقع للزمالك والمقاولون العرب اليوم

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، محمد طارق

وخط الوسط: محمد أشرف «روقا»، عمرو السيسي

والهجوم: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، أحمد مصطفى «زيزو».

مباريات اليوم في الدوري المصري

وتنطلق مباريات الاسبوع الثاني من جولات الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في اللقاء الذي يجمع بين فريقي البنك الاهلي و بيراميدز، يعقبه لقاء الزمالك والمقاولون العرب فيما تستأنف مباريات الدوري غدا الثلاثاء وحتى مساء يوم الخميس المقبل بواقع مباراتين في اليوم.

وتخوض كافة الفرق منافسات الجولة الثانية عدا فريقي سيراميكا كليوباترا وفريق الأهلي وذلك لأن مباراتهم تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بخوض مباراته في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضمن الدور التمهيدي الثاني والتي خاضها أمس المارد الأحمر أمام فريق سانت جورج الاثيوبي هو انت اللقاء بفوز النادي الاهلي بثلاثية نظيفة.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق أول فوز له في الدوري بعدما أخفق من حصد الثلاث نقاط كاملة في المباراة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023 /2024 بين الزمالك و بيراميدز والتي انتهت بالفوز الإيجابي بهدفين لكل فريق.