الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الليلة .. الزمالك يبحث عن فوزه الأول في الدوري أمام المقاولون " الجريح "

الزمالك
الزمالك

يبحث فريقا الزمالك والمقاولون عن الفوز الأول في مسابقة الدوري الممتاز موسم 2023 – 2024 عندما يلتقيان في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الثاني للمسابقة.

الزمالك بدأ الدوري بالتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة أثارت حيرة الجميع بسبب التشكيل الغريب الذي دفع به الكولومبي خوان أوسوريو وأدى لتأخر الفريق بهدف في الشوط الأول ثم التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني وأعادت الفريق لرونقه وشكله الطبيعي .

الزمالك يستعيد جهود الثلاثي سيف الجزيري وحاتم سكر وأحمد سيد زيزو بينما يغيب محمود علاء لطرده في مباراة بيراميدز وأحمد أبو الفتوح بسبب الإصابة لذلك سيقوم أوسوريو بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي وفي حالة العودة لطريقة 3-3-3-1 سيلعب مصطفى الزنارى ومحمد عبد الغني وحاتم سكر في الدفاع وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وإبراهيم نداي في الوسط والثلاثي وزيزو ويوسف أوباما ومصطفى شلبي خلف المهاجم المتقدم سيف الجزيري.

وفي حالة الاستمرار بطريقة 4-3-1 سيلعب مصطفى الزناري ومحمد طارق  ومحمد عبد الغني وحاتم سكر في الدفاع وسيد عبدالله نيمار وعمر جابر وروقا ومصطفى شلبي في الوسط ..وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في الهجوم.

علاج الأخطاء

الجهاز الفني للزمالك حرص خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في مباراة بيراميدز وأهمها عدم التمركز الصحيح في التعامل مع الكرات العرضية وارتكاب الأخطاء فى مناطق مؤثرة أمام منطقة الجزاء.

في المقابل بدأ المقاولون الدوري بشكل سيىء وخسر أمام بلدية المحلة الوافد الجديد بهدفين نظيفين وهو ما دفع شوقي غريب المدير الفني لتعنيف لاعبيه لأنه وجد نفسه مضطرا في وقت مبكر لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي في محاولة لتجنب الهزيمة في مباراة اليوم. 

يهمك ايضًا..

txt

كولر: ثلاثية سانت جورج خطوة مهمة فى بداية مشوار الأهلى بالبطولة

txt

تأجيل دعوى استبعاد حسام المندوه من انتخابات نادى الزمالك لـ1 أكتوبر

الزمالك والمقاولون الدورى المصرى أوسوريو شوقى غريب الاسبوع الثانى بالدورى

مواد متعلقة

دوري المحترفين.. بتروجت يستضيف أسوان بملعب بتروسبورت

النصر للتعدين يستضيف بترول أسيوط فى دورى المحترفين

البنك الأهلى يستضيف بيراميدز فى افتتاح مواجهات الأسبوع الثانى للدورى الممتاز

صفقات أندية دوري المحترفين 3.. لاعب الزمالك في شبين

السكة الحديد ولافيينا يتعادلان سلبيا فى افتتاح دورى المحترفين

صفقات أندية دوري المحترفين (2).. الألماني في صفوف السكة الحديد

الصفقات الكاملة للأندية المشاركة فى دورى المحترفين (1)

ضربة البداية.. السكة الحديد يواجه لافيينا فى افتتاح منافسات دورى المحترفين

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

استعدادًا لمباراتى زامبيا والجزائر.. فيتوريا يعلن استدعاء 11 محترفًا لقائمة المنتخب

البرلمان العربى: اقتحامات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلى تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا

انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى