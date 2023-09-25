الليلة .. الزمالك يبحث عن فوزه الأول في الدوري أمام المقاولون " الجريح "

يبحث فريقا الزمالك والمقاولون عن الفوز الأول في مسابقة الدوري الممتاز موسم 2023 – 2024 عندما يلتقيان في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الثاني للمسابقة.

الزمالك بدأ الدوري بالتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة أثارت حيرة الجميع بسبب التشكيل الغريب الذي دفع به الكولومبي خوان أوسوريو وأدى لتأخر الفريق بهدف في الشوط الأول ثم التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني وأعادت الفريق لرونقه وشكله الطبيعي .

الزمالك يستعيد جهود الثلاثي سيف الجزيري وحاتم سكر وأحمد سيد زيزو بينما يغيب محمود علاء لطرده في مباراة بيراميدز وأحمد أبو الفتوح بسبب الإصابة لذلك سيقوم أوسوريو بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي وفي حالة العودة لطريقة 3-3-3-1 سيلعب مصطفى الزنارى ومحمد عبد الغني وحاتم سكر في الدفاع وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وإبراهيم نداي في الوسط والثلاثي وزيزو ويوسف أوباما ومصطفى شلبي خلف المهاجم المتقدم سيف الجزيري.

وفي حالة الاستمرار بطريقة 4-3-1 سيلعب مصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد عبد الغني وحاتم سكر في الدفاع وسيد عبدالله نيمار وعمر جابر وروقا ومصطفى شلبي في الوسط ..وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في الهجوم.

علاج الأخطاء

الجهاز الفني للزمالك حرص خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في مباراة بيراميدز وأهمها عدم التمركز الصحيح في التعامل مع الكرات العرضية وارتكاب الأخطاء فى مناطق مؤثرة أمام منطقة الجزاء.

في المقابل بدأ المقاولون الدوري بشكل سيىء وخسر أمام بلدية المحلة الوافد الجديد بهدفين نظيفين وهو ما دفع شوقي غريب المدير الفني لتعنيف لاعبيه لأنه وجد نفسه مضطرا في وقت مبكر لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي في محاولة لتجنب الهزيمة في مباراة اليوم.

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