تفاصيل رسالة شيكابالا للاعبي الزمالك قبل مباراة المقاولون العرب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل اجتماع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق مع زملائه قبل لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري.

رسالة شيكابالا

وقال المصدر: "شيكابالا قال للاعبين بإن عليهم أن يفوزوا تحت أي ظرف بغض النظر عن المنافس أو المشاكل داخل النادي".

وتابع شيكا لزملائه: "لو لعبنا على قلب رجل واحد مفيش أي فريق هيقف أمامنا وهنكسب".

وواصل: "محدش يفكر في أي حاجة غير المكسب وبس والمشاكل كلها هتتحل قريب ومفيش وقت للأعذار لأن الجمهور مش هيقبل حاجة".

تأهيل فتوح

ومن ناحية أخرى، ‏كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر، والتي يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن فتوح يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك إلى أن استجابة فتوح للبرنامج التأهيلي بشكل مثالي، وخاض تدريبات بالكرة في مران اليوم ليكون قريبا من إنهاء البرنامج التأهيلي.‏

تجهيز جمعة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا خاصا لعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق.

ويؤدي عبد الله جمعة تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتماثل عبدالله جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة ، وفضل الجهاز الفني وضع برنامج خاص للاعب من أجل تجهيزه بشكل أفضل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الإثنين باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.