الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل رسالة شيكابالا للاعبي الزمالك قبل مباراة المقاولون العرب

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل اجتماع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق مع زملائه قبل لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري.

رسالة شيكابالا

وقال المصدر: "شيكابالا قال للاعبين بإن عليهم أن يفوزوا تحت أي ظرف بغض النظر عن المنافس أو المشاكل داخل النادي".

وتابع شيكا لزملائه: "لو لعبنا على قلب رجل واحد مفيش أي فريق هيقف أمامنا وهنكسب".

وواصل: "محدش يفكر في أي حاجة غير المكسب وبس والمشاكل كلها هتتحل قريب ومفيش وقت للأعذار لأن الجمهور مش هيقبل حاجة".

تأهيل فتوح

ومن ناحية أخرى، ‏كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر، والتي يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.   

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن فتوح يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة. 

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق  الزمالك إلى أن استجابة فتوح للبرنامج التأهيلي بشكل مثالي، وخاض تدريبات بالكرة في مران اليوم ليكون قريبا من إنهاء البرنامج التأهيلي.‏

تجهيز جمعة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا خاصا لعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق.

ويؤدي عبد الله جمعة تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل الأمثل  قبل العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتماثل عبدالله جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة ، وفضل الجهاز الفني وضع برنامج خاص للاعب من أجل تجهيزه بشكل أفضل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الإثنين باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا شيكابالا المقاولون العرب بطوله الدورى

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة