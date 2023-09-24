الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى استبعاد حسام المندوه من انتخابات نادى الزمالك لـ1 أكتوبر

عبدالمجيد سليم عبدالصبور
عبدالمجيد سليم عبدالصبور

 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، والتي يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوة توفيق الخواجة المرشح على مقعد أمين الصندوق من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠ لجلسة ١ أكتوبر المقبل.

 

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي "محامي ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك" والتى طالب فيها باستبعاد كل من حسين أحمد لبيب مرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم علية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات الجيزة  لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.

 

حملت الدعاوى  ٧٧/٧٧١٦٥، ٧٧/٧٨٣٧٢، ٧٧/٧٨٣٧٥.

 

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

حسام المندوه انتخابات نادى الزمالك استبعاد حسام المندوه محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة

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