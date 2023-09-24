صفقات أندية دوري المحترفين 3.. لاعب الزمالك في شبين

دعّمت الأندية المشاركة في دوري المحترفين صفوفها استعدادًا للنسخة الأولى من المسابقة التي تبدأ اليوم وهناك أندية قامت بعملية إحلال وتجديد شاملة منها غزل المحلة وبترول أسيوط ولافيينا ودكرنس والسكة الحديد وعلى مدى 4 حلقات تقدم "الدستور" الصفقات الكاملة لأندية دوري المحترفين.

10 لاعبين جدد في الاتصالات

تعاقد نادي الاتصالات مع عشرة لاعبين هم: علي بهيج مهاجم فاركو ومحمود الغرباوي حارس الداخلية وأحمد عيد وعلي المصري من المقاصة وأحمد نبيل مانجا لاعب الاتحاد السابق ومحمود شكري حارس سيراميكا كليوباترا وحسين زكري حارس وادي دجلة ومحمد أشرف "كوتو" حارس الأهلي وسيف شيكا لاعب إف سي زد ومحمد أمين المغربي من القناة.

طنطا يضم حموشة وكوناتيه

وقام نادي طنطا بضم عشرة لاعبين هم: موسى كوناتيه من طامية ومحمد مصطفى " حموشة " من هلال مطروح وأحمد شوقي حارس الاتصالات ومحمد عبد الرسول من الألومنيوم والحسيني سمير من أسوان وفارس طارق من فيوتشر ومحمد محسن شيكا وأحمد الشامي من بلدية المحلة وأحمد السيد من كهرباء الإسماعيلية ومحمد رمضان من لافيينا .

صفقات بالجملة في دكرنس

وتعاقد نادي دكرنس مع 20 لاعبا هم : محمد العربي حارس النصر ومحمود عبدالله حارس بلقاس وخالد الحسيني من إيسترن كومباني وباسم عبدالعزيز من الانتاج الحربي وطه جمعة من أبوقير للأسمدة وزياد ياسرمن كفر الشيخ ومحمد طارق من القناة وأحمد هاني مواليد 2001 من طلائع الجيش وأحمد الشاذلي مواليد 2001 من المصري بالسلوم وكريم بدير من منتخب السويس وكاظم صبري وأحمد عصام شيكو وحسام جلال من النصر وعبدالسميع سيمو من الاتحاد السكندري ومحمد رضا من الحمام وعلاء شعبان من المنصورة ومراد رجب من المجد السكندري والنيجيري ساليسو مبارك مواليد 2002من حرس الحدود وأحمد معروف من بلدية وجيروم فيليب من القناة .

لاعب الزمالك السابق في شبين

الجمهورية شبين 12 لاعبا هم: محمد أبو المجد بوشا من كهرباء الإسماعيلية و أبو بكر زغلول مدافع الشمس ومحمد نجاتي ومؤمن إبراهيم من أبوقير للأسمدة و محمد عبد المنعم من دكرنس ومصطفى محمود وأحمد موسى كابوريا لاعبى إف سي زد وغريب ياسر لاعب حرس الحدود ومحمد حمدان لاعب غزل المحلة و طلبة محمد لاعب أسوان وأحمد توتي مهاجم الاتصالات و حسن بشندي من بلدية المحلة .

أحمد موسى كابوريا

أبوقير يتعاقد مع 16 لاعبا

وقام نادي أبوقير للأسمدة بضم 16 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم: محمد طلعت ويوسف جودة لاعبي سموحة مواليد 2001 وأحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود وزميليه محمد عبد الله "حكة" ووجيه عبد الحكيم وأحمد فايز من نبروه، ومحمد عبدالجواد وأحمد عامر من الجونة ومحمد الكومي من بتروجت ومحمود علاء وأحمد راشد وأحمد حسن من إف سي زد، ومحمد نور من القناة وعلي حميد من الاتصالات، وإبراهيم جلال مهاجم إنبي ومحمد أشرف "أوشا" من كيما أسوان.