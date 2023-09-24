حرس الحدود يستضيف أبوقير للأسمدة فى الأسبوع الأول لدورى المحترفين

يستضيف فريق حرس الحدود، بقيادة محمد مكي، فريق أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين، في السادسة مساء اليوم بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع الأول لـ دوري المحترفين.

يشارك في دوري المحترفين 20 فريقا تخوض دوري من دور واحد ثم تتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى العاشر لخوض دوري من دور واحد يصعد منه فريقان للدوري الممتاز، في حين يخوض صاحب المركز الثالث دورة فاصلة مع الفرق التي احتلت قمة مجموعات دوري القسم الثاني "ب" يتأهل منها فريق واحد للدوري الممتاز.

أما الفرق التي تحتل المراكز من الحادي عشر إلى العشرين فتخوض أيضا دوري من دور واحد يهبط بعده 6 فرق لدوري القسم الثاني "ب".

الحرس القديم سلاح الحدود

حرس الحدود احتفظ بعدد من لاعبيه الذين شاركوا في الدوري الممتاز الموسم الماضي أمثال مصطفى جمال وأحمد فتحي فيليكس وحامد الجابري وخالد سامي ومصطفى صبحي والنيجيريين فالنتين أدو وإيمانويل ديفيد ومحمود ممدوح، وقام الفريق بتدعيم صفوفه بضم عبد الرؤوف زيكو من طنطا وعمر رجب من الأوليمبي ويحيى حامد وجلال الشرقاوي من طلائع الجيش وأحمد عبد الفتاح حارس أسمنت أسيوط وأحمد شعبان من كيما أسوان.

16 لاعبا جديدا في أبوقير للأسمدة

أيمن المزين مدرب أبوقير للأسمدة

في المقابل تعاقد أبوقير للأسمدة مع 16 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم: محمد طلعت ويوسف جودة لاعبي سموحة مواليد 2001 وأحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود وزميليه محمد عبد الله "حكة" ووجيه عبد الحكيم وأحمد فايز من نبروه ومحمد عبدالجواد وأحمد عامر من الجونة ومحمد الكومي من بتروجت ومحمود علاء وأحمد راشد وأحمد حسن من إف سي زد ومحمد نور من القناة وعلي حميد من الاتصالات وإبراهيم جلال مهاجم انبي ومحمد أشرف " أوشا " من كيما أسوان

يدير المباراة مبروك نبيل ويساعده محمد أبورحاب ومحمد القراقصي ومعهم طاهر أيمن سليمان حكما رابعا.