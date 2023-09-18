ميركاتو المظاليم.. التعدين يتعاقد مع مارادونا والسكة الحديد يضم نجم دكرنس

مع بداية العد التنازلى لانطلاق مسابقة دوري المحترفين، مازال ميركاتو المظاليم مشتعلا، حيث قام نادي السكة الحديد بالتعاقد مع محمود عقل لاعب دكرنس.

وتعاقد نادي النجوم مع أحمد سمير لاعب دكرنس.. وأبرم نادي النصر للتعدين صفقتين بضم حمدي مسلم لاعب النجوم وأحمد محمد "ماردونا" لاعب فيوتشر ومصر المقاصة السابق.

وفي دوري القسم الثاني "ب"، تعاقد نادي منتخب السويس مع عبدالله سلام لاعب بلدية المحلة، وقام نادي الترسانة بضم عمر أسامة عبدالكريم حارس مرمى الزمالك مواليد 2002 في صفقة انتقال حر.

وأبرم نادي نبروه صفقتين بالتعاقد مع محمد الحسيني لاعب سمنود ومحمود الحسيني لاعب الشرقية.. وتعاقد نادي المريخ البورسعيدي مع عبدالرحمن خالد لاعب المصري ومصر المقاصة السابق مواليد 2001.

وتعاقد الألومنيوم مع أحمد شعبان لاعب طلائع الجيش السابق وقام نادي قوص بضم محمد هلال "كاستيلو" لاعب البنك الأهلي.. وتعاقد نادي ديروط مع جيمس مهاجم المجد السكندري.

وقام نادي كيما أسوان بضم معتز وزة لاعب بايونيرز.. وتعاقد نادي تيم اف سي مع محمد عبدالوهاب حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية، وتعاقد نادي أسمنت أسيوط مع عبده السيد لاعب طلائع الجيش.

وتعاقد نادي طلائع الأسطول مع زيدان إسماعيل مدافع الحمام، وقام نادي نجوم مصر بضم محمد أبوكشك حارس مرمى الحمام.. وأبرم مركز شباب طامية صفقتين بالتعاقد مع مهند خالد ماندو لاعب بيراميدز وعادل شلبي لاعب مكادي.. وقام شباب كوم حمادة بالتعاقد مع ميدو الغزالي لاعب العبور.

وتعاقد نادي الفيوم مع محمود أشرف ماندو لاعب المدينة المنورة.. وأبرم نادي الشمس صفقتين بالتعاقد مع أحمد خالد لاعب الانتاج الحربي وعمر نصر حارس مرمى العبور.. وتعاقد نادي مستقبل وطن مع وائل علي لاعب كيما أسوان ..وقام نادى جنوب سيناء بضم فرغلى بالو لاعب المصرية للاتصالات لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.. وتعاقد نادي هلال مطروح مع أحمد رضا لاعب نجوم مصر.

وقام نادي الحمام المطروحي يضم أيمن بدوي لاعب فريق حرس الحدود مواليد2001.. وقام نادي بايونيرز بضم عمر حلمي حارس مرمى انبي ودكرنس ومستقبل وطن السابق.. وتعاقد نادي الصيد بالمحلة مع أحمد قطاوي لاعب طنطا.