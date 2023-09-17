الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ميركاتو المظاليم": محمود عزت فى بروكسى.. وبورتو السويس يضم لاعبين من الأهلى والزمالك

محمود عزت لاعب بروكسي
محمود عزت لاعب بروكسي

نجح مسئولو نادي بروكسي الذي يلعب في دوري المحترفين في ضم محمود عزت مدافع الداخلية وسموحة، كما انتقل محمود رضا حارس غزل المحلة لفريق النجوم ليستمر انتقال لاعبي الدوري الممتاز لأندية دوري المحترفين في ميركاتو المظاليم .

وتعاقد نادي الجمهورية شبين مع صلاح فتحي لاعب كفر الشيخ ..وقام نادي أسوان بضم محمد العشري مدافع الجونة ..وتعاقد نادي لافيينا مع نادر قمر لاعب النجوم.

نجم الأهلي السابق ينضم للتعدين 

وتعاقد نادي النصر للتعدين مع صلاح أوتاكا لاعب المصرية للاتصالات وأبرم نادي مكادي 4 صفقات بالتعاقد مع أحمد أباظة لاعب كفر الشيخ لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة وعمرو بركات لاعب الجونة وباسل محمد مهاجم إف سي زد والعبور السابق والمغربي مهند ابراهيم لاعب بترول أسيوط.

وفي القسم الثاني "ب" تعاقد نادي منتخب السويس مع الثنائى عبد الله سلام لاعب بلدية المحلة والمحترف النيجيري جيشوه وقام المنيا بضم مصطفى هاني لاعب دكرنس.

وتعاقد نادي بتروجت مع مروان النجار لاعب بروكسي .. وقام مركز شباب طامية بضم محمد السيسي لاعب الزمالك ومحمد صالح لاعب سموحة ..وتعاقد نادي الإنتاج الحربي مع محمد شيكا لاعب فاركو..وقام نادي دلفي بضم أحمد بحيري حارس مرمى أسمنت أسيوط وتعاقد نادي بلقاس مع إسماعيل بهجت لاعب الإعلاميين.

محمد شيكا مع مسئولي الانتاج الحربي

بورتو السويس يضم لاعبين من الأهلي والزمالك

وأبرم نادي بورتو السويس 4 صفقات بضم باسل العميري لاعب طامية وأحمد علاء الدين لاعب نبروه وعبد الرحمن رحمي لاعب الزمالك مواليد 2002 ويوسف عتمان لاعب الأهلي مواليد 2001.

وتعاقد نادي الحمام المطروحي مع محمود فرحات الشهير ب " حنكوره لاعب اتحاد الشرطة.. وقام نادي سبورتنج بضم علي الدين محمد لاعب الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة ومحمد أيمن حارس مرمى سموحة.

وقام نادي بني عبيد بضم عادل جمال مهاجم بيلا وشربين السابق ..وتعاقد نادي بورفؤاد يتعاقد مع محمد عادل لاعب الفيوم وقام نادي نبروه بضم أحمد سعودي حارس مرمى الترسانة.

وتعاقد نادي مستقبل وطن مع محمود شمايكل لاعب الألومنيوم فيما قام مركز شباب القزازين بضم نور نبيل لاعب بورفؤاد وتعاقد نادي نجوم مصر مع يوسف محسن لاعب بيراميدز.

دوري المحترفين نادي بروكسي محمود عزت نادي النصر للتعدين الجمهورية شبين

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