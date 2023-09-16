السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميركاتو المظاليم| هلال مطروح يضم هداف الدوري الممتاز.. وبتروجت يتعاقد مع لاعب الزمالك

حسام باولو انتقل
حسام باولو انتقل لنادي هلال مطروح

واصلت أندية دوري المحترفين والقسم الثاني "ب" إبرام الصفقات الجديدة قبل غلق ميركاتو المظاليم استعدادا للموسم الجديد وكانت المفاجأة في انتقال حسام باولو مهاجم الزمالك الأسبق الذي سبق له الفوز بلقب هداف الدوري الممتاز لفريق هلال مطروح.

في دوري المحترفين، تعاقد نادي بتروجت مع محمد الخضري لاعب الزمالك، كما تعاقد نادي مكادي مع عمر عماد لاعب الجونة، وتعاقد نادي النصر للتعدين مع محمد السيد حمص لاعب بلدية المحلة.

وأبرم نادي النجوم صفقتين بالتعاقد مع عبد الرحمن أيمن حارس مرمى بيراميدز ويوسف شعبان لاعب وادي دجلة.

وفي دوري القسم الثاني "ب" تعاقد نادي المنيا مع عبد الله شلبي لاعب دكرنس.. وأبرم نادي كيما أسوان صفقتين بضم أحمد ربيع لاعب الأوليمبي وعلي شوقي لاعب دكرنس.

وتعاقد مركز شباب طامية مع أحمد رجب حارس مرمى المصرية للاتصالات وتعاقد نادي الفيوم مع أحمد أشرف لاعب مستقبل وطن.

كما تعاقد كفر الشيخ مع كريم محفوظ حارس بلدية المحلة وعادل فوكس لاعب نادي طلائع الأسطول لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأبرم نادي سبورتنج السكندري صفقتين بضم عادل فوكس لاعب نادي طلائع الأسطول لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة وعمر حبشي لاعب الأوليمبي.

وتعاقد نادي دلفي يتعاقد مع مصطفى دونجا لاعب كهرباء الإسماعيلية وقام نادي مالية كفر الزيات بالتعاقد مع يوسف خليل لاعب كهرباء الإسماعيلية.

وتعاقد هلال مطروح مع المخضرم حسام باولو لاعب القناة الذي سبق له الفوز بلقب هداف الدوري الممتاز مرتين مع الداخلية وسموحة كما تعاقد هلال مطروح مع أحمد طعيمة حارس مالية كفر الزيات والغاني إبراهيم أبو كاري لاعب الحرية المطروحي.. وقام نادي اتحاد الشرطة بضم إسلام عفروتو لاعب العبور.

ميركاتو المظاليم نادي هلال مطروح نادي بتروجت حسام باولو نادي النجوم

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