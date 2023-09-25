الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمى لمباراة البنك الأهلى وبيراميدز فى الدورى الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

أعلن القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني للبنك الأهلي، عن تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز في الأسبوع الثاني للدوري الممتاز التي ستنطلق في الرابعة عصرا باستاد السلام، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل 

خط الدفاع.. محمود الجزار- سعيدو سمبوري- أيمن أشرف- إسحاق يعقوب 

خط الوسط.. أحمد مدبولي- محمود سيد- محمد فتحي- أحمد النادري 

خط الهجوم.. محمد عبداللطيف جريندو- كر يم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء حسن شاهين وأمير مدحت ومعاذ الحناوي ومحمد بسيوني وسيرجي أكا وإبراهيم حسن وعماد فتحي وأحمد ياسر وأسامة فيصل.

كما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، عن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:.

حراسة المرمى..أحمد الشناوي

خط الدفاع.. محمد الشيبي- علي جبر- أحمد سامي- محمد حمدي

خط الوسط.. إبراهيم بلاتي توريه- مهند لاشين- وليد الكرتي

خط الهجوم.. رمضان صبحي- إبراهيم عادل- فخري لاكاى.

مقاعد البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وكريم حافظ وأحمد فتحي ومحمود مرعي ويوسف أسامة نبيه وعبدالله السعيد ومصطفى فتحي ودودو الجباس وفيستون ماييلي.

وفشل الفريقان في تحقيق الفوز في الأسبوع الأول وخسر البنك الأهلي أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين وتعادل بيراميدز مع الزمالك بهدفين لكل منهما، لذلك يبحث كل فريق عن تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم وتفادي بداية كارثية.

وشهد تشكيل البنك الأهلي الدفع بأحمد النادري على حساب أحمد ياسر، بينما عاد محمد حمدي ومحمد الشيبي ورمضان صبحي وفخري لاكاى على حساب كريم حافظ ومحمد الشيبي ومصطفى فتحي وفيستون ماييلي.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده هاني عبدالفتاح وأحمد عبدالغني ومعهم محمود ناصف حكم رابع، ووائل فرحان حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

الدوري الممتاز فريق البنك الأهلي فريق بيراميدز القبرصي بابا فاسيليو البرتغالي جايمي باتشيكو

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