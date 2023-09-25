تشكيل الزمالك.. زيزو أساسيا وأوباما يقود الهجوم أمام المقاولون

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من الدوري.

ويبدأ أحمد سيد “زيزو” أساسيًا في هجوم الزمالك، بعدما غاب عن الجولة الأولى بسبب الإيقاف بينما يقود الهجوم “إيشو” ويوسف أوباما.

تشكيل الزمالك.. زيزو أساسيًا وأوباما يقود الهجوم أمام المقاولون

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: محمد طارق، محمد عبدالغني، حسام عبد المجيد، حاتم سكر

وخط الوسط: محمد حسام “بيسو”، عمرو السيسي، أحمد مصطفى "زيزو".

والهجوم: مصطفى شلبي، أوباما، أحمد عبد الرحيم “إيشو”.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين النادي الزمالك ونادي المقاولون العرب مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة “أون تايم سبورت” مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم، كما يتم متابعة الأحداث قبل المباراة وبعدها على القناة من خلال التغطية التي تقدمها والتحليل الفني من قبل باقة من محللي الأداء الفني وأيضا خبرات اللاعبين السابقين ضمن الأستديو التحليلي الذي يعقب المباراة كما يتم أيضا تحليل الأداء التحكيمي خلال لقاء اليوم من قبل أحد خبراء التحكيم.