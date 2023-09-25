تفاصيل برنامج منح لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية

أعلنت الجامعة الالمانية الدولية ببرلين GIU Berlin، عن إطلاق برنامج جديد للمنح، حيث تقدم الجامعة الألمانية الدولية ببرلين GIU Berlin، عشرة منح كاملة وجزئية - للطلبة المتفوقين من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية الذين أمضوا عام او فصل دراسي كامل لدور نوفمبر 2023 او فبراير 2024 على أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من الحاصلين على تقدير عام جيد جدًا على الاقل.

وتسري هذه المنحة اعتباراً من تاريخ الحصول عليها وحتى إتمام المرحلة الدراسية بالجامعة الألمانية الدولية وحصول الطالب على درجة البكالوريوس وهي مخصصة لطلاب كليات هندسة وتكنولوجيا الإعلام - العمارة – الميكاترونكس - الفنون التطبيقية - الادارة.

وفى السياق ذاته، أوضحت الجامعة الالمانية الدولية ببرلين GIU Berlin أن الهدف من إطلاق هذا البرنامج مد جسور التواصل بين البلدين مصر وألمانيا عن طريق توطيد التعاون العلمي والبحثي والذي يرتكز على الكوادر المؤهلة من الطلبة والباحثين المتفوقين من ابناء مصر.

لمعرفة شروط التقديم وللتسجيل انقر الرابط التالي..

http://www.giu-berlin.de/en/admission/scholarships.aspx

وتم الإعلان عن فتح التسجيل لبرنامج درجة البكالوريوس الكامل في العلوم للطلاب الدوليين المتفوقين لفصلي شتاء 2023 وربيع 2024.

البرامج الدراسية المقدمة :

هندسة وتكنولوجيا الإعلام

هندسة وتكنولوجيا المعلومات

هندسة الميكاترونكس

بنيان

تصميم

إدارة

مدة الدراسة:

6 فصول دراسية

أي 3 سنوات

الفرصة متاحة للطلاب في الجامعات الحكومية أو الخاصة الذين أكملوا الفصل الدراسي الأول أو السنة الأولى وحصلوا على الحد الأدنى من تقدير جيد.

1. التقديم عبر الإنترنت

انتقل إلى "قدم الآن" وقم بالتسجيل كمقدم طلب وستحصل على رقم طلب فريد

قم بتسجيل الدخول وإكمال الطلب عبر الإنترنت بالمعلومات المطلوبة

قم بتحميل نسخ إلكترونية من المستندات التالية أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى العنوان@giu-berlin.de :

شهادة الثانوية العامة النهائية أو تقارير السنتين الدراسيتين الأخيرتين

درجة البكالوريوس ونسخة (فقط للمتقدمين للماجستير)

الهوية / جواز السفر

شهادة الميلاد

ترجمة باللغة الإنجليزية للوثائق المذكورة أعلاه إذا لم تكن في الأصل باللغة الإنجليزية أو الألمانية

بعد تقديم الطلب عبر الإنترنت، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني.

يتلقى المتقدمون دعوة لتحديد موعد لاختبار القبول في جامعة GIU في الحرم الجامعي

عند حجز الموعد، ستتلقى تأكيدًا بتاريخ ووقت جلسة الاختبار الخاصة بك، بالإضافة إلى تعليمات دفع رسوم الاختبار (80 يورو).

اختبار الاستدلال: الفهم والعلاقات اللفظية، والاستقراء، والحقائق والنتائج، والاستنباط والاكتشاف (المدة: 50 دقيقة؛ محوسب)

اختبار اللغة الإنجليزية: اختبار قدرة المتقدم على فهم القراءة والاستماع واستخدام لغة التدريس على المستوى الجامعي (المدة: 45 دقيقة؛ محوسب)

مقابلة موظفي الجامعة لإجراء مقابلة قصيرة واستكمال بعض الخطوات الإدارية (مثل التحقق من المستندات)

ومن لم يجتاز الاختبارات ستتاح له فرصة إعادة كل اختبار مرة أخرى مجانًا.

بدلاً من إجراء اختبار اللغة الإنجليزية في GIU، يمكنك بدلاً من ذلك تقديم:

درجة TOEFL الحديثة (اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية): الحد الأدنى من الدرجات المقبولة هو 86 نقطة (اختبار قائم على الإنترنت) / 560 نقطة (اختبار ورقي).

درجات IELTS الأخيرة (نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي): الحد الأدنى للدرجات المقبولة هو 6.5.

قد يتم قبول المتقدمين الحاصلين على درجات أقل عند التقييم الشامل لملف الطالب.

3. الدفع والقبول النهائي

الخطوات النهائية قبل بدء الفصول الدراسية هي:

يحصل المتقدمون المقبولون على عرض الدراسة النهائية لبرنامج الدراسة المحدد، مع الموعد النهائي لتسديد الدفعة الأولى وتقديم نسخ مصدقة من شهاداتهم

دفع الرسوم الدراسية : يلزم دفع دفعة أولى لتأمين التسجيل

التقدم بطلب للحصول على التأشيرة (إذا لزم الأمر): يمكن للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي طلب "خطاب دعوة" عند القبول النهائي في برنامج معين

احصل على معرف الطالب وحساب البريد الإلكتروني والجدول الزمني

حضور الجلسة التوجيهية قبل بداية الفصل الدراسي.