عاجل.. "التعليم العالى".. منح دراسية ممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين

أفادت قنصلية مصر فى هونج كونج، بتقديم جامعة هونج كونج عدد غير محدود من المنح الدراسية الممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الروابط التالية:

من هنـــــــا وهنــــــا

وزير التعليم العالي يلتقى مسئولى الدول الأفريقية والآسيوية

وفى وقت سابق، التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، وذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين" والتي تستضيفها كوبا، ويشارك فيها الدكتور أيمن عاشور، نيابة عن رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، أشاد أيمن عاشور، بجهود تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي خلال الفترة الأخيرة على كل الأصعدة، خاصة التعليم الجامعي، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تذليل كل العقبات التي تواجه طلاب جمهورية جيبوتي للدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي، حرص مصر على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الإفريقية، لاسيما في مجال التعليم العالي، والذي يُعد قاطرة التنمية.

من جهته، أشاد رئيس وزراء جيبوتي، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين جيبوتي ومصر، خاصة في ظل الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجيبوتي، وزيارة رئيس جيبوتي للقاهرة، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون بين مصر وجيبوتي في المجالات التعليمية والبحثية.