5 منح دراسية مجانية لأوائل الثانوية والدبلومات الفنية بمعهد سيناء للسياحة

وافق مجلس إدارة معهد سيناء العالي للسياحة برأس سدر، على تخصيص خمس منح لأوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء لواء خالد فودة.

وأعلن مجلس إدارة المعهد برئاسة الدكتور مصطفى الزغل أن المنحة تحمل اسم (منح اللواء أركان حرب خالد فودة) تقديرا لجهوده لصالح أبنائه بالمحافظة.

يأتي ذلك في اطار حرص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على توفير المنح الدراسية بالجامعات المختلفة لأبناء المحافظة، و تتويجا للتعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء، ومعهد سيناء العالي للسياحة برأس سدر.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لمجلس إدارة معهد سيناء العالي لما يقدموه من دعم لأبناء المحافظة، وكذا كافة مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الذين يدعمون أبناء المحافظة بالمنح الدراسية المختلفة.