الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 منح دراسية مجانية لأوائل الثانوية والدبلومات الفنية بمعهد سيناء للسياحة

جريدة الدستور

وافق مجلس إدارة معهد سيناء العالي للسياحة برأس سدر، على تخصيص خمس منح لأوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء لواء خالد فودة.

وأعلن مجلس إدارة المعهد برئاسة الدكتور مصطفى الزغل أن المنحة تحمل اسم (منح اللواء أركان حرب خالد فودة) تقديرا لجهوده لصالح أبنائه بالمحافظة.

يأتي ذلك في اطار حرص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على توفير المنح الدراسية بالجامعات المختلفة لأبناء المحافظة، و تتويجا للتعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء، ومعهد سيناء العالي للسياحة برأس سدر.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لمجلس إدارة معهد سيناء العالي لما يقدموه من دعم لأبناء المحافظة، وكذا كافة مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الذين يدعمون أبناء المحافظة بالمنح الدراسية المختلفة.

مصر سيناء جنوب سيناء منح المعهد السياحة أوائل الثانوية

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

المتهم بحرق منزل شقيقته بعين شمس: “ضيعت نفسى وقتلت ناس بدون ذنب”

غياب محمد صلاح.. 6 مرشحين لجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

محافظ الجيزة يكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

بعد أنباء انفصالهما.. مَن هو سام أصغري الذي تزوج من بريتني سبيرز؟

موعد إنهاء إجراءات التعاقد مع الناجحين في مسابقة "30 ألف معلم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس