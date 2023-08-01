جامعة النيل الأهلية تعلن عن منح دراسية للمتفوقين تصل إلى 50%

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، قرار الجامعة بزيادة أعداد الطلاب الجدد المستفيدين من المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة وذلك في اطار سياسة الخدمة المجتمعية التي تحرص الجامعة على تقديمها للمجتمع المحلي.

حيث قررت الجامعة تقديم منح دراسية للطلاب الحاصلين على مجموع ٩٠ ٪ فأكثر في الثانوية العامة تصل إلى خصم ٥٠ ٪ على المصروفات الدراسية في مختلف الكليات، والطلاب الحاصلين على مجموع من ٨٥ ٪ إلى ٩٠ ٪ تصل نسبة الخصم لهم ٣٠ ٪ ومن ٨٠٪ إلى ٨٥ ٪ خصم يصل إلى ١٥ ٪.

وأعلنت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني www.nu.edu.eg ومن خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/NileUniversity عن شروط القبول في المنحة والحفاظ عليها وأخر موعد للتقديم.

جدير بالذكر أن المنح الدراسية بجامعة النيل الأهلية، مقدمة من بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع، والشركة المصرية للتكرير، ومؤسسة ساويرس، وذلك بهدف اتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين للحصول على تعليم جامعي عالي الجودة.

في السياق ذاته، أعلنت الجامعة منذ أيام عن تقديم منح دراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM ، بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة، ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة.

كما تتيح جامعة النيل امكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الامريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما أن للجامعة برامج دراسة في الخارج وبرامج التبادل الطلابي مع أكثر من 10 جامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم وتجاربهم الحياتية، ويحصل طلاب فصل 23/24 على شهادة كفاءات وشهادة أخري بالأنشطة المختلفة خارج المنهج الدراسي طوال فترة دراسته من جامعة النيل وهذه الشهادات لها فعالية كبيرة وتميزهم في سوق العمل، كما تتيح الجامعة للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية.