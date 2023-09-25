سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

مع بداية التعاملات المالية يسعى المسافرون إلى الخارج في المملكة العربية السعودية لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، لمعرفة السعر الحالي وفقا لآخر تحديث.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين.

شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 وجود حالة من الاستقرار بالبنوك العاملة بمصر والسوق المصرفية، حيث سجل سعر الريال بالبنك المركزي نحو مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 سبتمبر في البنك المركزي

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 سبتمبر في البنك الأهلي

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 سبتمبر في بنك الإسكندرية

سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه ببنك مصر اليوم الإثنين 25 سبتمبر

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر:8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي اليوم الإثنين 25 سبتمبر

سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 سبتمبر في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي:8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 سبتمبر في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.