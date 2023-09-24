قيادى بمصر أكتوبر: الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية يؤكد نزاهة الاستحقاق الدستورى المهم

أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة من أجل ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقواعدها التي تقوم احترام الدستور والقانون، فضلًا عن توسيع نطاق المشاركة، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استحقاق دستوري هام من أجل تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.

قيادي بمصر أكتوبر: الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، بموقف الهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ الأمر الذي يؤكد استقلاليتها حسبما نص الدستور المصري، مضيفًا: "ويأتي ذلك للرد على المشككين في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة".

الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد على وضع وتحقيق كل الضمانات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية

وأشار إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعداد لماراثون الانتخابات الرئاسية تؤكد وتعكس حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع وتحقيق كل الضمانات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تتطلب من الجميع التوحد والاصطفاف في ظل التغيرات العالمية المتلاحقة.

يرسخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية داعيًا المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة يؤكد على نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري المهم، بالإضافة إلى أنه يرسخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية، داعيًا المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المرتقب، باعتبار أن العملية الانتخابية المقبلة هي حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية لهذا الوطن.