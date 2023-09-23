السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات" تعلن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية الإثنين المقبل

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، مؤتمرا صحفيا في الثانية والنصف من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة مدينة نصر الانتخابات الرئاسية المستشارين

مواد متعلقة

مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية (إنفوجراف)

عميد سابق بالأزهر: الصوت أمانة ومن يرفض المشاركة في الانتخابات آثم

الباز: الانتخابات الرئاسية المقبلة الأكثر عُرضة لمحاولات التشويه وترويج الشائعات

حزب الاتحاد: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة لتكملة الحلم

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

ماذا يعنى تقسيم الرئيس قيس سعيد تونس لـ 5 أقاليم؟

"ثقتنا فى إيمان هذه القوات المسلحة".. كلمات الرئيس السادات عن نصر أكتوبر (فيديو)

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

ماذا قدم محمد صلاح أمام وست هام بالدورى الإنجليزى قبل المواجهة المرتقبة؟

هجرها وتزوج عليها بعد إصابتها بالسرطان.. "مشيرة" تطلب الطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة