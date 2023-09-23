"الوطنية للانتخابات" تعلن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية الإثنين المقبل

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، مؤتمرا صحفيا في الثانية والنصف من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.