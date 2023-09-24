الجيل يشيد بتوصيات الحوار الوطنى بمنح فرص متساوية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أهمية التوصية التى أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطنى بمنح فرص متساوية لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنها كانت مطلبا لحزب الجيل فى جلسات المحور السياسى أثناء مناقشة النظام الانتخابى.

أهم انتخابات مصرية

وقال «الشهابي»، فى بيان صحفى له، إن تنفيذ هذه التوصية سيحقق عدم التمييز بين المرشحين فى أهم انتخابات مصرية، والتى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والذى يتولى بمجرد انتخابه رئاسة السلطة التنفيذية وفى نفس الوقت رئاسة الدولة بسلطاتها الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويتولى صاحبها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذه التوصية سيتم تنفيذها وسترى النور.

مطالبة الإعلام بالتزام الحياد بين كل المرشحين

وأوضح رئيس حزب "الجيل" أن الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أوكل إليها الدستور إدارة كل الانتخابات المصرية، أكدت نفس المطلب، وطالبت الإعلام بالتزام الحياد بين كل المرشحين ومنحهم فرصة متساوية فى الظهور الإعلامى.

إشادة بالضوابط الانتخابية

وذكر رئيس حزب "الجيل" أن المؤتمر الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أجاب عن الاستفسارات والتساؤلات التى طرحتها بعض أحزاب المعارضة بشأن ضمانات العملية الانتخابية، خاصة بإعلانها أنها ستكون على الحياد وعلى مسافات واحدة من كل المرشحين فى هذه الانتخابات الرئاسية، منوها إلى أن هذا المؤتمر كان له تأثير كبير فى إعلان عدد كبير من الأحزاب عن اعتزامها خوض غمار الانتخابات المقبلة.

حيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها

وأعرب "الشهابي" عن أمله فى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة بين أكثر من مرشح، بحيث يتوافر فيها المنافسة الانتخابية وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها، مشددا على أنها ستكون انتخابات جادة تعلن عن مرحلة جديدة للدولة المصرية أطلق عليها الرئيس السيسى الجمهورية الجديدة.

دور القضاء فى المراحل الانتخابية المختلفة

وفي السياق ذاته، شدد رئيس حزب "الجيل" على أن القضاء المصرى سيشرف على كل مراحلها، بدءا من مرحلة الترشح وانتهاء بمرحلة إعلان النتائج مرورا بمرحلة الحملات الانتخابية وتواصل المرشحين مع الناخبين.

الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل

ولفت رئيس حزب "الجيل" إلى أن "الهيئة الوطنية بالرغم من أنها جهة إدارية تتولى إدارة الانتخابات العامة المصرية، إلا أن تشكيلها القضائى يجعلنا مطمئنين تماما إلى حياديتها ونزاهتها، وأنها ستكون عرسا ديمقراطيا نزين به الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل"، مؤكدا أنها ستكون مصر الفتية الواعدة.