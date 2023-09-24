الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجيل يشيد بتوصيات الحوار الوطنى بمنح فرص متساوية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية

ناجى الشهابي
ناجى الشهابي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أهمية التوصية التى أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطنى بمنح فرص متساوية لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنها كانت مطلبا لحزب الجيل فى جلسات المحور السياسى أثناء مناقشة النظام الانتخابى.

 أهم انتخابات مصرية

وقال «الشهابي»، فى بيان صحفى له، إن تنفيذ هذه التوصية سيحقق عدم التمييز بين المرشحين فى أهم انتخابات مصرية، والتى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والذى يتولى بمجرد انتخابه رئاسة السلطة التنفيذية وفى نفس الوقت رئاسة الدولة بسلطاتها الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويتولى صاحبها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذه التوصية سيتم تنفيذها وسترى النور.

مطالبة الإعلام بالتزام الحياد بين كل المرشحين

وأوضح رئيس حزب "الجيل" أن الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أوكل إليها الدستور إدارة كل الانتخابات المصرية، أكدت نفس المطلب، وطالبت الإعلام بالتزام الحياد بين كل المرشحين ومنحهم فرصة متساوية فى الظهور الإعلامى.

إشادة بالضوابط الانتخابية

وذكر رئيس حزب "الجيل" أن المؤتمر الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أجاب عن الاستفسارات والتساؤلات التى طرحتها بعض أحزاب المعارضة بشأن ضمانات العملية الانتخابية، خاصة بإعلانها أنها ستكون على الحياد وعلى مسافات واحدة من كل المرشحين فى هذه الانتخابات الرئاسية، منوها إلى أن هذا المؤتمر كان له تأثير كبير فى إعلان عدد كبير من الأحزاب عن اعتزامها خوض غمار الانتخابات المقبلة.

حيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها

وأعرب "الشهابي" عن أمله فى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة بين أكثر من مرشح، بحيث يتوافر فيها المنافسة الانتخابية وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها، مشددا على أنها ستكون انتخابات جادة تعلن عن مرحلة جديدة للدولة المصرية أطلق عليها الرئيس السيسى الجمهورية الجديدة.

دور القضاء فى المراحل الانتخابية المختلفة

رئيس الوزراء البريطاني يفكر فى منع الجيل القادم من شراء السجائر

برلمانى: الرئيس السيسى يسعى لوصول الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويًا

وفي السياق ذاته، شدد رئيس حزب "الجيل" على أن القضاء المصرى سيشرف على كل مراحلها، بدءا من مرحلة الترشح وانتهاء بمرحلة إعلان النتائج مرورا بمرحلة الحملات الانتخابية وتواصل المرشحين مع الناخبين.

 الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل

ولفت رئيس حزب "الجيل" إلى أن "الهيئة الوطنية بالرغم من أنها جهة إدارية تتولى إدارة الانتخابات العامة المصرية، إلا أن تشكيلها القضائى يجعلنا مطمئنين تماما إلى حياديتها ونزاهتها، وأنها ستكون عرسا ديمقراطيا نزين به الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل"، مؤكدا أنها ستكون مصر الفتية الواعدة.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل امناء الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

أمين مساعد مستقبل وطن بدمياط: السيسي أسس لدولة المواطنة واهتم بذوي الهمم

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة