السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد رفع الجلسات.. تعرف على أرقام وإحصائيات الحوار الوطني فى المرحلة الأولى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

وحول بعض المؤشرات الإحصائية الإجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها:
وصل إجمالى عدد الجلسات إلى 90 جلسة.
وصل إجمالى ساعات العمل إلى 347 ساعة.
وصل إجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدث.
وصل أعداد المقترحات أكثر من 1500 مقترح.
وحول نسب المشاركة فى جلسات محاور الحوار الوطني من إجمالي المشاركين:
فى المحور السياسي جاء بنسبة 31% ، بعدد 23 جلسة.
وفى المحور المجتمعي جاءت بنسبة 35%، بعدد 26 جلسة.
وفى المحور الاقتصادي جاءت بنسبة 34%، بعدد 25 جلسة.
ـ وحول إحصائيات عن عمل الأمانة الفنية 
عدد أعضاء الأمانة الفنية 70 شابا وشابة
ـ عدد ساعات العمل لكل فرد
أكثر من 7 آلاف ساعة
ـ متوسط عدد ساعات العمل اليومية 
18 ساعة يوميا


ـ وحول عدد ساعات عمل مجلس الأمناء 
تجاوز 300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضو بمجلس الأمناء


ـ مؤشر الحوار الوطني 
74 جلسة عامة 
16 جلسة مغلقة

ـ مشاركة الأحزاب
شارك أكثر من 60 حزبا

وكان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هؤلاء جميعًا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته ومواقفه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.

وكان مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.

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إشادة برلمانية بتصريحات "الوطنية للانتخابات" و"الحوار الوطنى" حول الانتخابات الرئاسية

مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنى رفع جلسات القضايا والموضوعات مجلس الأمناء

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