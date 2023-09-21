إشادة برلمانية بتصريحات "الوطنية للانتخابات" و"الحوار الوطني" حول الانتخابات الرئاسية

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات على إقامة انتخابات رئاسة الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل، يؤكد على نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري المرتقب، كما يدعم مبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الأنظمة السياسية المختلفة، مشيدا في هذا الصدد بما قامت به الدولة والهيئة الوطنية وكذلك بيان الحوار الوطني حول نزاهة العملية الانتخابية.

الأجواء مهيئة لانتخابات لانتخابات ديمقراطية

وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن انتخابات الرئاسة سوف تكون تحت مراقبة ومتابعة من كل الجهات التي نص عليها القانون والدستور، يعزز مبدأ الشفافية، ويؤكد أن كل الأجواء مهيئة لانتخابات لانتخابات ديمقراطية.

وثمن وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موقف الهيئة الوطنية للانتخابات التي شددت على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو يؤكد استقلاليتها كما نص الدستور المصري المنشأ بموجبه، لافتا إلى أن ذلك يأتي ردا على أي محاولات للتشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة.

وشدد النائب أحمد دياب على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات تهدف للتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، في ظل الأجواء الديمقراطية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك مبادئ الحوار الوطني

النائب عمرو هندي: إجراء انتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي يحقق تكافؤ الفرص لكافة المرشحين

أكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها التي تقوم على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية القادمة تعد استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتوافق مع ما نشهده من تنمية حقيقية تشهدها البلاد على أرض الواقع، موضحا أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة من أجل المواطن البسيط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات في مصر، موضحا أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يعد بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة المرشحين.

وتابع النائب عمرو هندي: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة يعكس حرص الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على إرساء قواعد ومبادئ الديمقراطية الحقيقية، فضلا عن دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية