مؤتمر الوطنية للانتخابات يتصدر اهتمات الصحف الصادرة اليوم

حاز المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذي حددت فيه يوم الإثنين المقبل، موعدا لإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، والتي أبرزت أيضا إعلان المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى وفقا للمعايير الدولية والقضائية، تحت إشراف قضائي كامل، وأن الهيئة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها.

كما واصلت الصحف متابعتها لنشاط الحكومة، حيث عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف، كما وافقت على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 شهور، تنتهي في آخر ديسمبر القادم، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وتابعت الصحف النشاط المكثف الذي يقوم به وزير الخارجية سامح شكري، على هامش مشاركته في أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي التفاصيل، أفردت "الأهرام" و"الجمهورية"، صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع المؤتمر الصحفي للمستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، والذي عقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، حيث كشف المستشار بنداري، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى وفقا للمعايير الدولية والقضائية، تحت إشراف قضائي كامل، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل.

الاستعدادات للانتخابات



ونقلت الصحف عن بنداري - خلال المؤتمر الصحفي أمس لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات للانتخابات ـ القول إن الهيئة انتهت، رسميا، من معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات، وعددها 10 آلاف و85 لجنة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة فى العملية الانتخابية، التي تليق بأهمية الاستحقاق الدستورى، وتضمنت توفير الحبر الفسفورى المستخدم، ورفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية العالية الجودة، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقار المراكز الانتخابية، وتلقى أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية.



وأبرزت الصحف تأكيد المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، وستجرى الانتخابات وفقا للمعايير الدولية، وتحت إشراف قضائي كامل، وستتيح للمرشحين، جميعا، أن يكون لديهم مندوبون فى سائر اللجان الفرعية والعامة، ومتابعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام للعملية الانتخابية، لافتا الى أن الهيئة ستكفل فرصا متساوية لكل المرشحين لعرض برامجهم.

وفي إطار متابعتها لنشاط الحكومة، أوردت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بدأ اجتماع الحكومة أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف، متمنياً أن يُعيد الله - عز وجل - هذه المناسبة بالخير والرخاء، على الأمتين العربية والإسلامية .

وأبرزت الصحيفة إشارة رئيس الوزراء إلى زيارة الرئيس السيسي، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واللقاء الذي جمعه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية الحرص على التشاور والتنسيق بين الرئيسين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سلطت الصحيفة الضوء على تثمين رئيس الوزراء، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بقرية «سدس الأمراء» ببنى سويف، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس حرص الرئيس الدائم على مراعاة البعد الاجتماعي، والسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الآثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.

وذكرت الصحيفة أن مجلس الوزراء وافق على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 شهور، تنتهي في آخر ديسمبر القادم، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، كما وافق على منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط انتاج رابع سبعة تصميمية ٦٠٠ مليون قدم مكعب يوميا، بالعامرية بالإسكندرية، مشيرة إلى أن المشروع يوفر 2000 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 380 مليون دولار.

خارجيا، تابعت الصحف النشاط المكثف الذي يقوم وزير الخارجية سامح شكري، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ذكرت صحيفة "الأهرام" أن شكري شارك أمس في قمة الطموح المناخي بنيويورك، وأكد في كلمتة بصفته رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 ، أن عقد القمة يؤكد الالتزام الراسخ للدول والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وتعهدات جريئة وطموحة للعمل على إنقاذ كوكب الأرض من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضافت الصحيفة، أن شكرى شارك - أيضا - في اجتماع خاص استضافه السكرتير العام للأمم المتحدة، حول تمويل الخسائر والأضرار المناخية، ضم قادة مؤسسات التمويل الدولية، حيث أشاد - خلال كلمته - بالالتزام بدعم أجندة الخسائر والأضرار، وهو ما كان وراء التوصل لاتفاق تاريخي خلال مؤتمر المناخ بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية.

وأشارت الصحيفة إلى لقاء وزير الخارجية مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وكذلك لقائه مع "أنيكين هويتفيلد" وزيرة خارجية النرويج، فضلا عن عقده مباحثات مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، حول مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع بين البلدين الصديقين.

جهود مصر السياسية والإنسانية منذ بدء الأزمة السودانية



وركزت الصحيفة على استعرض شكري، أمس، جهود مصر السياسية والإنسانية منذ بدء الأزمة السودانية، وخاصة من خلال مسار دول جوار السودان، وذلك خلال الاجتماع الوزارى، لدعم الاستجابة الإنسانية فى السودان والمنطقة الذى تنظمه مصر، بالتعاون مع السعودية وقطر والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

اقتصاديا، أوردت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الوزراء شهد أمس توقيع عقد إنشاء مصنع (رولينج بلس) لتصنيع الإطارات، على مساحة ٤٠٠ ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على ٣ مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة أن المشروع يستهدف إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات مليار يورو، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل. ويُنفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية المرحلة الأولى لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات بطاقة ۲٫٥ مليون إطار سنويًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من ٤٠٠ إلى ٤٥٠ مليون يورو، يستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة ٥٠%.

وتشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج ٣,٥ مليون إطار سنوياً توفر نسبة ٤٠% منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية فى المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.

الاستعداد لاستضافة اجتماعات البنك الآسيوى



في حين أبرزت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أجرى جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة اجتماعات البنك ووضع اللمسات الأخيرة، على نحو يضمن تتويج الجهود المصرية بالنجاح في التنظيم الجيد بصورة مشرفة، تليق بمكانة مصر إقليميًا وعالميًا؛ بما يُسهم فى تهيئة الأجواء المحفزة لإطلاق منصة دولية ثرية بالحلول التمويلية المبتكرة التى تراعى الاحتياجات التنموية للبلدان النامية والإفريقية.

ونقلت الصحيفة تأكيد الوزير اهتمام البنك العالمي بعقد شراكات مع القطاع الخاص بتسهيلات تمويلية جاذبة للاستثمارات الخاصة فى البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، بما يساعد فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

التصعيد في الأراضي الفلسطينية



وفي الشأن العربي، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على إدانة مصر، التصعيد الذي قامت به القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها في مدينة جنين، والذى أسفر عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين، داعية السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة، والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية على نحو يُسهِم في إشعال دائرة مفرغة من العنف.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن وزارة الخارجية، القول إن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني‫.‬

وذكرت الصحيفة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد شن على مدينة جنين ومخيمها أمس الأول عدة غارات نتج عنها استشهاد 4، إضافة إلى شهيد بقطاع غزة، بينما استشهد شاب فلسطيني في مخيم عقبة جبر بأريحا؛ مما يؤشر إلى استمرار سلطات الاحتلال فى انتهاكاتها ضد الفلسطينين.