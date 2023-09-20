هل يجرى التصويت إلكترونيًا فى الانتخابات الرئاسية؟ (إنفوجراف)

للمصريين في الخارج..

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، لإعلان تفاصيل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأجاب المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على عدد من الأسئلة، مؤكدًا أنه سيتم عقد مؤتمر آخر يوم الإثنين المقبل، لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وحول إمكانية إجراء التصويت إلكترونيًا للمصريين المقيمين في الخارج، أكد المستشار بنداري أن مثل تلك الخطوة تحتاج إلى تعديل دستوري.

وأضاف أن هناك مشاكل تقنية ومنصب رئيس الجمهورية «رفيع المستوى» لا يمكن تعريضه لأي طعن، متابعًا: "الابتعاد عن التصويت الإلكتروني خشية وجود طعن على أي إجراء من الإجراءات، ومستمرون في التصويت باللجان ومراكز الاقتراع".