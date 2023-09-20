الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

للمصريين في الخارج..

هل يجرى التصويت إلكترونيًا فى الانتخابات الرئاسية؟ (إنفوجراف)

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، لإعلان تفاصيل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأجاب المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على عدد من الأسئلة، مؤكدًا أنه سيتم عقد مؤتمر آخر يوم الإثنين المقبل، لإعلان  الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وحول إمكانية إجراء التصويت إلكترونيًا للمصريين المقيمين في الخارج، أكد المستشار بنداري أن مثل تلك الخطوة تحتاج إلى تعديل دستوري.

أبرز تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية

“الوطنية للانتخابات”: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية

وأضاف أن هناك مشاكل تقنية ومنصب رئيس الجمهورية «رفيع المستوى» لا يمكن تعريضه لأي طعن، متابعًا: "الابتعاد عن التصويت الإلكتروني خشية وجود طعن على أي إجراء من الإجراءات، ومستمرون في التصويت باللجان ومراكز الاقتراع".

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