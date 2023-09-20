أبرز تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية

انطلق ظهر اليوم، المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وعُقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وفي السياق تستعرض "الدستور" أبرز التصريحات والإجابات المهمة التي تم مناقشتها في جلسة اليوم، وجاءت على النحو التالي:

- الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون على منصب رئيس الجمهورية، كما أن إجراء الانتخابات سيكون تحت إشراف قضائي كامل.

- الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كل الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

- الهيئة لن تسمح بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول، وستتخذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه العُرس الديمقراطي.

- الهيئة الوطنية ستدون ما تسفر عنه إرادة الشعب من خلال مناخ ديمقراطي كامل، باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، وتؤكد الهيئة وهى هيئة مستقلة بحكم الدستور، بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتائجها.

- الإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، وفقًا لما تقضي به أحكام والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ.

- تتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا، متى توفرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء متطلباتها الإجرائية والقانونية.

- الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل وستجرى بشفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلون عنه في جميع اللجان.

- على كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية التقدم بأوراق ترشحه للهيئة، التي ستراجع سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية وتحدد مواعيد الدعاية اللازمة لعرض برامجهم الانتخابية على جمهور الناخبين.

- سيُتاح للمرشحين توكيل مندوبين عنهم في جميع اللجان، وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، موضحًا أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الانتخابية من أولها لآخرجها.

- تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني الانتخابات الرئاسة.

- تم الانتهاء رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة.

- سيصدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرة أخرى.

- الهيئة وفرت الحبر الفسفورى الذى سيستخدم فى الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكل مع المجلس القومى لذوى الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم.

- التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر.