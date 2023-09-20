الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الوطنية للانتخابات" توقع بروتوكول مع البريد لنقل أوراق الانتخابات

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم توقيع بروتوكول مع البريد المصري لنقل الأوراق الانتخابية.

البريد المصري

وأكد خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بروتوكول التعاون والاتفاقيات الخاصة بالبريد المصري يأتي نظرا لانتشار مكاتب البريد ووسائل الانتقال وسرعة وصول سيارات البريد لأماكن المقرات الخاصة بالشهر العقاري.

وعلى جانب آخر، قال إنه تم تحديد البنك الأهلي وبنك مصر؛ من أجل إيداع المرشحين لحساباتهم الخاصة بالحملة الانتخابية؛ لمتابعة الحسابات البنكية للمرشحين، ومصادر التمويل، ومصادر الصرف، وذلك وفقًا للقانون.

للهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات البريد المصري الأوراق الانتخابية

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