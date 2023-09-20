"الوطنية للانتخابات": الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية
كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص التجهيزات اللوجستية.
وقال، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت :-
- توفير الحبر الفسفوري المستخدم.
- رفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية الجودة.
- توفير مستلزمات الطباعة.
- تحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية.
- تلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية.