"الوطنية للانتخابات": الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص التجهيزات اللوجستية.

وقال، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت :-