الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوطنية للانتخابات": الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص التجهيزات اللوجستية.

وقال، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت :-

  1. توفير الحبر الفسفوري المستخدم.
  2. رفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية الجودة.
  3. توفير مستلزمات الطباعة.
  4. تحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية.
  5. تلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية.
للهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية العملية الانتخابية

مواد متعلقة

"الوطنية للانتخابات": تحديد البنك الأهلى وبنك مصر لإيداع المرشحين لحساباتهم الخاصة بالحملة

"الوطنية للانتخابات": إطلاق صفحتنا على فيسبوك استعدادًا للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات”: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية

"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل 2 مارس المقبل

الحكومة توافق على زيادة الأجور والمعاشات وعدة قرارات أخرى

"الوطنية للانتخابات": تحديد البنك الأهلى وبنك مصر لإيداع المرشحين لحساباتهم الخاصة بالحملة

"الوطنية للانتخابات": السماح لكل مؤسسات المجتمع المدنى بمتابعة انتخابات الرئاسة

"الوطنية للانتخابات": 1085 لجنة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم