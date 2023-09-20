"الوطنية للانتخابات": سيصدر قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة

قال المستشار المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيصدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرة أخرى.

وأضاف بندارى، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات ، بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أن الهيئة انتهت رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة.

الحبر الفسفوري

وأضاف: "الهيئة وفرت الحبر الفسفورى الذى سيستخدم فى الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكول مع المجلس القومى لذوى الإعاقة لتوفير الأماكن المناسبة وتيسير التصويت عليهم".

وأجاب عن سؤال إمكانية تنفيذ أحد توصيات مخرجات الحوار الوطني بشأن التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يمكن الاعتماد على التصويت الإلكتروني.

وتابع: "منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى، فلابد لنا الابتعاد عن التصويت خشية وجود طعن على أي إجراءات، علاوة على أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري".

وكان ثمن بنداري جهود أمانة الحوار الوطني، على البيان الصادر بشأن الانتخابات الرئاسية، قائلا: نؤكد التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر.