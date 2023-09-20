الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوطنية للانتخابات": مندوبون لجميع المرشحين فى لجان الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

طالب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الصحفيين بالإسرع في التسجيل من أجل تغطية الانتخابات الرئاسية، مناشدًا الإعلاميين بعدم نشر أي شيء لم يصدر عن الهيئة.

ودعا المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي، الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي، مؤكدًا أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل وستجرى بشفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلون عنه في جميع اللجان.

وأكد أنه على كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية التقدم بأوراق ترشحه للهيئة، التي ستراجع سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية وتحدد مواعيد الدعاية اللازمة لعرض برامجهم الانتخابية على جمهور الناخبين.

وأكد المستشار أحمد بنداري أنه سيُتاح للمرشحين توكيل مندوبين عنهم في جميع اللجان، وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، موضحًا أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الانتخابية من أولها لآخرجها.

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات”: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية

بدء توافد الإعلاميين على مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

تفاصيل مثيرة وصادمة وراء انتحار ميرفى كيالب

"الأمور المستعجلة" ترفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال الزمالك

رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلى وسيراميكا بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم