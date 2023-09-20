"الوطنية للانتخابات": مندوبون لجميع المرشحين فى لجان الانتخابات الرئاسية

طالب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الصحفيين بالإسرع في التسجيل من أجل تغطية الانتخابات الرئاسية، مناشدًا الإعلاميين بعدم نشر أي شيء لم يصدر عن الهيئة.

ودعا المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي، الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي، مؤكدًا أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل وستجرى بشفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلون عنه في جميع اللجان.

وأكد أنه على كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية التقدم بأوراق ترشحه للهيئة، التي ستراجع سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية وتحدد مواعيد الدعاية اللازمة لعرض برامجهم الانتخابية على جمهور الناخبين.

وأكد المستشار أحمد بنداري أنه سيُتاح للمرشحين توكيل مندوبين عنهم في جميع اللجان، وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، موضحًا أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الانتخابية من أولها لآخرجها.