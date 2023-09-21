الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": الانتخابات الرئاسية حدث مهم فى مستقبل الحياة السياسية

هشام عبد العزيز رئيس
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أشاد  هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي اليوم بشأن القواعد العامة المنظمة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

تأسيس لحيادية الهيئة ونزاهتها 

وأكد "عبد العزيز"، في بيان له اليوم، أن إقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بكونها على مسافة متساوية من جميع المرشحين هو تأسيس لحيادية الهيئة ونزاهتها.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ما عرضته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم يقطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات وحيادية الهيئة ويمهد لانتخابات تعددية ونزيهة.

وأشار "عبد العزيز" إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية في مصر، خاصة بعد حالة الحوار الوطني التي شهدتها مصر في الأونة الأخيرة.

txt

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديوجراف)

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون على منصب رئيس الجمهورية، كما أن إجراء الانتخابات سيكون تحت إشراف قضائي كامل.

كما أكدت الهيئة، أنها لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها ستكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا، متى توفرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء متطلباتها الإجرائية والقانونية، كما ستجرى الانتخابات بإشراف قضائي كامل وستجرى بشفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلون عنه في جميع اللجان.

txt

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الاستعدادات لانتخابات الرئاسة (بث مباشر)

كذلك ستدون الهيئة ما تسفر عنه إرادة الشعب من خلال مناخ ديمقراطي كامل، باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، مشددة على أنها هيئة مستقلة بحكم الدستور، تعمل على إدارة الانتخابات الرئاسية و الإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها و حتى إعلان نتائجها.

حزب الإصلاح والنهضة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة فى احتفالات أكتوبر.. كامل الوزير: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع فى سيناء

عاجل.. ولى العهد السعودى يحذر إيران من تطوير سلاح نووى

قتلته وعاشت مع الجثة يومان.. تفاصيل مقتل كفيف على يد زوجته بالمرج

عاجل.. إطلاق نار على السفارة الأمريكية فى بيروت

ابنة رجاء الجداوى تكشف جوانب خفية من حياة تحية كاريوكا السياسية

يوسف القعيد: الحديث عن فبركة مظاهرات دعم عبد الناصر كان بعد رحيله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟