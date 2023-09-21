"الإصلاح والنهضة": الانتخابات الرئاسية حدث مهم فى مستقبل الحياة السياسية

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي اليوم بشأن القواعد العامة المنظمة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

تأسيس لحيادية الهيئة ونزاهتها

وأكد "عبد العزيز"، في بيان له اليوم، أن إقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بكونها على مسافة متساوية من جميع المرشحين هو تأسيس لحيادية الهيئة ونزاهتها.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ما عرضته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم يقطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات وحيادية الهيئة ويمهد لانتخابات تعددية ونزيهة.

وأشار "عبد العزيز" إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية في مصر، خاصة بعد حالة الحوار الوطني التي شهدتها مصر في الأونة الأخيرة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون على منصب رئيس الجمهورية، كما أن إجراء الانتخابات سيكون تحت إشراف قضائي كامل.

كما أكدت الهيئة، أنها لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها ستكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا، متى توفرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء متطلباتها الإجرائية والقانونية، كما ستجرى الانتخابات بإشراف قضائي كامل وستجرى بشفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلون عنه في جميع اللجان.

كذلك ستدون الهيئة ما تسفر عنه إرادة الشعب من خلال مناخ ديمقراطي كامل، باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، مشددة على أنها هيئة مستقلة بحكم الدستور، تعمل على إدارة الانتخابات الرئاسية و الإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها و حتى إعلان نتائجها.