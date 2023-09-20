الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديوجراف)

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

سلطت "إكسترا نيوز" الضوء على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات الرئاسة، من خلال فيديوجراف جاء على النحو التالي: 

  • تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح.
  • تفحص الهيئة توافر الشروط وفق الدستور والقانون.
  • تخطر الهيئة من ترى عدم قبول طلب ترشحه وأسبابه.
  • تنظر الهيئة في التظلمات وتبت فيها.
  • تتولى الهيئة إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين.
  • تعلن الهيئة أسماء المرشحين بالنشر في الجريدة الرسمية.
  • تعلن الهيئة أسماء المرشحين في صحفيتين يوميتين قبل 20 يوما من الانتخابات.
الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة اختصاصات الهيئة الوطنية الانتخابات الرئاسية اكسترا نيوز

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