اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديوجراف)

سلطت "إكسترا نيوز" الضوء على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات الرئاسة، من خلال فيديوجراف جاء على النحو التالي:

تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح.

تفحص الهيئة توافر الشروط وفق الدستور والقانون.

تخطر الهيئة من ترى عدم قبول طلب ترشحه وأسبابه.

تنظر الهيئة في التظلمات وتبت فيها.

تتولى الهيئة إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين.

تعلن الهيئة أسماء المرشحين بالنشر في الجريدة الرسمية.

تعلن الهيئة أسماء المرشحين في صحفيتين يوميتين قبل 20 يوما من الانتخابات.