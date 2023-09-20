اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديوجراف)
سلطت "إكسترا نيوز" الضوء على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات الرئاسة، من خلال فيديوجراف جاء على النحو التالي:
- تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح.
- تفحص الهيئة توافر الشروط وفق الدستور والقانون.
- تخطر الهيئة من ترى عدم قبول طلب ترشحه وأسبابه.
- تنظر الهيئة في التظلمات وتبت فيها.
- تتولى الهيئة إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين.
- تعلن الهيئة أسماء المرشحين بالنشر في الجريدة الرسمية.
- تعلن الهيئة أسماء المرشحين في صحفيتين يوميتين قبل 20 يوما من الانتخابات.