رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسى قريب من شعبه بدرجة غير مسبوقة

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قريب جدًا من المواطن المصري، وقريب جدًا من شعبه لدرجة غير مسبوقة، معقبًا: "الرئيس حاسس باللي بيحصل، وباللي الناس بتعيشه في ظل الظروف الاقتصادية، ويتعامل معها على مقدار ما تتحمله الدولة المصرية للتخفيف عن المواطنين".

وأضاف عبدالعزيز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن قرارات الرئيس السيسي شديدة الأهمية، فالرئيس لديه إحساس كبير بنبض الجماهير، لافتًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" وصلت لجميع القرى والمراكز في محافظات الصعيد.

الرئيس قائد وزعيم شعبي يتجول وسط الآلاف من شعبه

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الرئيس السيسي كان يواسي أهالي ضحايا الإعصار في ليبيا بمحافظة بني سويف في لمسة إنسانية كبيرة جدًا، مردفًا: "الرئيس قائد وزعيم شعبي يتجول وسط الآلاف من شعبه، وحمل هموم وطنه، وأقسم على حماية واستقلال أرضه ووحدة شعبه".

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها والقرارات التي تم اتخاذها تأتي ضمن سلسلة من مشروع بناء الدولة التنموية.